Comment oser me dévoiler?

J’habite un quartier autrefois populaire de Montréal, mais qui est en train de se gentrifier pour mon plus grand bonheur. C’était déjà le quartier de mon enfance et je suis revenue y vivre parce que j’en ai toujours apprécié l’atmosphère. À l’école secondaire que j’avais fréquentée dans le temps, j’avais fait la connaissance d’un garçon qui me plaisait beaucoup, mais que je n’avais jamais eu le courage d’approcher pour lui faire savoir mon intérêt.

En revenant vivre dans le quartier, je l’ai croisé à trois reprises dans les boutiques d’alimentation. Il m’a reconnue et chaque fois, on a causé ensemble de façon très chaleureuse. J’aurais envie de me rapprocher de lui, mais je ne sais pas comment le faire. En même temps que je ne voudrais pas rater ma chance avec lui une autre fois, j’ai peur de me faire dire qu’il est déjà en couple ou que simplement je ne l’intéresse pas. Je ne sais pas si je pourrais survivre à un tel rejet.

Anonyme

Ma chère, il faut vous souvenir de la maxime « Qui ne risque rien n’a rien ! ». Dites-vous aussi que ce sont les échecs qui nous rendent plus forts et qui nous permettent d’acquérir des outils pour mieux réagir ensuite.