Documentaire en Haïti

La comédienne Brigitte Poupart et sa fille Fabiola, 21 ans, unissent présentement leurs forces pour un projet qui leur tient à cœur : un documentaire sur Haïti intitulé À travers tes yeux.

« Ma fille est haïtienne, je l’ai adoptée alors qu’elle avait trois ans. C’est un peu son histoire, mais cela traite surtout du phénomène des restavèk, qui sont des enfants esclaves. Si elle était restée en Haïti, c’est ce qui lui serait arrivé. Il y a environ 400 000 restavèk en Haïti », relate Brigitte Poupart, rencontrée sur le tapis rouge de la première du film Avant qu’on explose, à la Place des Arts, mercredi dernier.

L’instabilité politique et les manifestations qui ébranlent présentement le pays des Caraïbes ont toutefois un peu retardé les tournages.

« On est allé au mois d’août faire un premier voyage. Mais là, ça brasse tellement. On devait y retourner avant Noël et on n’a pas pu à cause des manifestations. On voulait reporter notre séjour à mars, mais on attend... On suit de très, très près tout ce qui se passe. On a toujours espoir que des solutions seront mises en place », confie-t-elle.