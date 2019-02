Entrées libres, dans le cadre de Rideau

Du 17 au 20 février dernier, l’événement RIDEAU ajoutait un volet grand public à sa programmation par l’entremise de la formule Entrées Libres. Ainsi, en formule vitrine de 20 minutes, des artistes de la chanson, de la danse, de la musique, des arts du cirque et du théâtre ont eu la chance de présenter leur savoir-faire et leur talent à la population de Québec. Marie-Christine a assisté à l’une de ces soirées 100 % culture. Samedi, dans son reportage, voyez Jean-François Dubé, chanteur de Noir Silence, Salomé Leclerc, Sam Tucker et Lou-Adrianne Cassidy, auteurs-compositeurs-interprètes, ainsi que Pierre Guénard, chanteur de Radio Elvis.

Mentionnons que l’événement RIDEAU est le plus important rendez-vous francophone des arts de la scène en Amérique. Du 17 au 21 février, quelque 1200 professionnels des arts de la scène se sont mobilisés pour permettre à la population d’ici et d’ailleurs de découvrir quelque 350 artistes sur différentes scènes. Pour en savoir plus : associationrideau.ca.