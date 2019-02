Météo à Québec: une autre tempête s'en vient dimanche...

Même si plusieurs ne savent déjà plus où mettre toute cette neige, une autre bordée de 20 à 30 centimètres est prévue pour dimanche et lundi.

Avant même l’arrivée du mois de mars et de ses tempêtes souvent historiques, les citoyens d’une partie du Québec seront à nouveau ensevelis sous une autre accumulation importante qui devrait débuter dans un peu plus de 48 heures.

«Bien chargé en humidité», selon MétéoMédia, le système à l’horizon a également pris de l’ampleur dans les radars.

Accumulation importante

Plus de 25 cm de neige pourraient tomber sur le Nord-Ouest, le centre et l’Est jusqu’à lundi. Ailleurs, le Sud devrait recevoir tout un mélange de pluie et de pluie verglaçante.

La région de Québec devrait toutefois rester sous les flocons en tout temps. Les rafales pourraient atteindre 50 km/h, peut-être davantage. Le mercure sera stable autour du point de congélation jusqu’à lundi soir, pour ensuite dégringoler à -15 °C.

Pour l’instant, aucune alerte de tempête n’a été émise, simplement parce que les chutes de neige de jeudi n’étaient pas terminées! «C’est une tempête qui s’amène avec une bonne quantité de neige», a fait savoir Rebecca Cyr, d’Environnement Canada.

Le total de 558 centimètres de l’hiver 2008 n’est pas menacé, en raison d’un retard de quelques dizaines de centimètres, et ce, même s’il est tombé un peu plus de trois mètres de neige à ce jour. En mars 2008, la région avait reçu 152 cm, suivis d’un autre 24 cm en avril. Tout peut donc encore arriver.

Un couvert impressionnant

La quantité de neige au sol atteint un sommet rarement vu à cette date-ci, soit environ 108 cm. L’an dernier, l’épaisseur de neige n’était que de 47 cm à la même période. Par contre, en 1976, le couvert de neige atteignait 165 cm à Québec.

Le Journal a contacté un citoyen du secteur de Charlesbourg qui fait souvent enlever par camion toute la neige soufflée sur son terrain pour quelques centaines de dollars. Sa patience tient toujours le coup.

En novembre dernier, on prévoyait un hiver canadien 2019 avec moins de neige, mais plus froid dans l’Est. Dans les dernières semaines, il a neigé en Arabie saoudite, à Maui (Hawaï) et même à Las Vegas, une première en 10 ans.