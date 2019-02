Expo Habitat : rendez-vous annuel en habitation, jusqu’à dimanche

Envie de vous lancer dans un projet de rénovation? Amateur de décoration et de design? Ne manquez pas le Salon Expo habitat, qui se déploie jusqu’à dimanche au Centre de foires de Québec. À visiter absolument : le nouveau Quartier des Maisons, une première à Québec. Quatre maisons construites en quelques jours et présentant des aménagements intérieurs et extérieurs dévoilant les nouvelles tendances. C’est le moment de faire le tour de la Maison Enfant Soleil, signée Bonneville. La maison Alti pour altitude, une micromaison des Industries Bonneville, la maison ELSA, de Camp et Chalet, et Noyer, une réalisation de Minimaliste ont de quoi faire rêver.

Autre nouveauté, cette année : le carnet-rabais, qui rassemble toutes les offres avantageuses des exposants du Salon, ce qui facilitera votre magasinage après votre visite. Il sera offert avec le tout premier magazine Prix Nobilis, mettant en vedette les 62 projets primés de l’édition 2018. Comme par les années passées, les visiteurs du Salon Expo habitat peuvent également prendre par à des dizaines de concours. Au total, plus de 40 000 $ en prix sont à gagner. Programmation et horaire : expohabitatquebec.com