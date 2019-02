MARTINEAU, Rosaire T

À l'Hôtel-Dieu d'Artabaska, le 5 février 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Rosaire T Martineau. Il était l'époux de madame Thérèse Parent. Il était le fils de feu Joseph Martineau et de feu Médora Raby. Il demeurait à Lyster. La famille vous accueillera à lale vendredi 22 Février de 19 h à 21 h, le samedi 23 février de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Parent, ses enfants: Yolande (Jean-Marc Labrecque), Jocelyn (Armelle Tran), feu Gaétan, Raynald (Andrée Leblanc), Gaétane, Myriam (Mario Bolduc), Suzanne (Charles Martin); ses petits-enfants: Mireille, Marie-Chantal, Jean-Daniel et Mélanie Labrecque, Joelly et Joey Martineau, Yoan Gicquel et Joseph Ragenard, Charles-Elie, Joel et Narcisse Bolduc, François-Xavier et Marie-Pier Bilodeau; ses arrière-petits-enfants: Léa-Maude, Thierry, Olivier, Jeanne, Tristan, Enzo, Jaouen, Elouan, Noah, Alexis, Emile, Mavrick, Laurence, Eliam, Simone; ses frères et sœurs Martineau: Irène (feu Jean-Paul Beaudoin), Lauréanne (Marius Bédard), Jean-Guy (Rachelle Dubois), Léopold, Gilbert (Ginette Guimond); ses beaux- frères et belles-sœurs Parent: feu Marcel, Marie-Rose (Martial Couture), feu Lucien (Francine Lamontagne), Laurent (feu Solange Couture, feu Louise Audet), Gérard (Denise Fillion), Irène (Célestin Lehoux), feu Françoise (feu Émile Bédard), feu Antoine, Noël (feu Sylvianne Lamontagne, Aline Leblanc), feu Lorraine (feu Louis Pouliot), Denis (Françoise Lehoux), Normand (Thérèse Gosselin), Eloi (Johanne Poirier), Robert. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousin, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement les employés de la Résidence Lysterel pour leur grand dévouement. La direction des funérailles est confiée à la