Gregory Charles est en ville

L’artiste multidisciplinaire Gregory Charles présentera ce soir, dès 19 h 30, à la salle Dina-Bélanger du Collège Jésus-Marie de Sillery, un spectacle piano-voix inoubliable, au profit de la Fondation du Collège. Ce spectacle-bénéfice « Grand public » permettra à la Fondation du Collège de soutenir un projet qui lui tient à cœur : la création d’un espace artistique incomparable, servant autant aux arts de la scène qu’à la musique et aux arts plastiques. Le spectacle sera précédé d’un cocktail à 18 h 30 où vous pourrez découvrir le projet et les atouts qu’ont les installations actuelles ainsi que les futures installations du Pavillon des Arts. Billets : lepointdevente.com/billets/gregorycharles-cjmds.

Souvenirs des pee-wee

Photo courtoisie

Sylvain Côté devient le point de mire des médias et des spectateurs en 1979. Le grand défenseur de Québec DSNCO mène son équipe vers une seconde Coupe internationale consécutive. Côté récolte notamment quatre points (3 buts et 1 passe) dans un gain de 6-2 contre Toronto Shopsy’s, en finale. Sur la photo, il est entouré de Wayne Gretzky des Oilers et de Réal Cloutier des Nordiques.

Salut Gary

Photo courtoisie

Gary Burke, qui fut directeur de l’Hôtel Loews Le Concorde de Québec pendant 30 ans (1975 à 2005), est décédé le 26 janvier dernier. Il avait 83 ans. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Le service funèbre aura lieu demain samedi (23 février), à 11 h, en l’église St-Dominique, située sur Grande Allée Ouest, à Québec. La famille, dont sa conjointe Hélène Bédard, recevra vos condoléances à compter de 9 h.

Paroles de jeunes

Photo courtoisie

Gordon Bain (photo de gauche), fondateur et président du conseil d’administration du Groupe Océan, et Me Pierre Rivard (photo de droite), avocat de la firme Rivard Fournier Avocats, agiront respectivement à titre de président et vice-président d’honneur du 38e souper-bénéfice « Paroles de jeunes », qui se tiendra le mercredi 27 février, dès 18 h, à l’Hôtel Château Laurier Québec, au profit de la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec (CPPQ). Les profits de la soirée permettront à la Fondation d’appuyer l’école St-François, dont le mandat est de scolariser des élèves référés par les commissions scolaires en raison de troubles d’adaptation sur les plans personnel, scolaire et social. Renseignements : Lily Perron, au 418 650-1171, poste 251 ou www.fondationcppq.com.

40 ans plus tard

Photo courtoisie

C’était en 1979, il y a 40 ans, l’équipe de L’Ancienne-Lorette (photo) était couronnée championne de la Classe A au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Martin Côté, capitaine de l’équipe, et l’ensemble de cette équipe seront présents aujourd’hui au Centre Vidéotron pour se souvenir de cet événement marquant pour ces jeunes.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nicolas Deslauriers (photo), attaquant des Canadiens de Montréal, 28 ans... Philippe Couturier, propriétaire du Mirage, restaurant et motels de La Malbaie, 62 ans... James Blunt, chanteur anglais, 45 ans... Pierre Gendron, comédien québécois, 56 ans... Drew Barrymore, actrice américaine, 44 ans... Pat LaFontaine, ancienne vedette des Islanders de NY et des Sabres de Buffalo de la LNH, 54 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 février 2018. Claude Wauthier (photo), 94 ans, ancien rédacteur en chef de l’AFP, spécialiste reconnu de l’Afrique, à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages de référence... 2017. Frank Delaney, 74 ans, journaliste et écrivain irlandais... 2016. Yolande Fox, 86 ans, militante féministe et chanteuse d’opéra américaine, ex-Miss America en 1951... 2010. Jean-Roch Simard, 78 ans, le père de sept enfants, dont René, Nathalie et Régis... 1981. Ti-Blanc Richard, 60 ans, violoneux..