Impact: Novillo veut se modeler à ses coéquipiers en attaque

Harry Novillo n’a pas encore disputé un match de saison régulière dans un maillot bleu-blanc-noir, mais il se sent déjà très à l’aise au sein de l’unité offensive qu’il complète avec Ignacio Piatti, Maximiliano Urruti et Saphir Taïder.

On sent que la complicité s’est développée rapidement et qu’il se sent bien au sein de ce groupe.

« La cohésion est bonne. J’aime jouer avec Maxi, c’est un attaquant très intelligent. C’est un renard des surfaces, comme il a pu le démontrer contre Philadelphie. Saphir a une qualité de passe et de drible incroyable. »

Quand il parle de Piatti, on ne peut faire autrement que rire, parce qu’il le décrit parfaitement.

« Nacho, tu ne sais jamais ce qu’il va nous faire. C’est toujours bien, donc on est toujours contents. »

Joueur doué qui n’a pas toujours su faire rayonner son talent, Novillo veut absolument se modeler à son nouvel environnement sportif.

« C’est à moi de m’adapter et de leur prouver, à eux, que je suis en mesure de jouer à leurs côtés, et tout va s’emboîter. On aura une attaque qui, je l’espère, ira de l’avant et fera gagner l’Impact. »