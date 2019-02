Inspirantes pâtes!

Aliment chouchou grâce au spaghetti à la sauce tomate ou à la viande, au macaroni au fromage ou à un autre plat réconfortant, les pâtes sont bien plus que cela. Elles peuvent aussi devenir un grand et formidable terrain de jeu, comme le prouve Sonia Lizotte dans son livre #OnePotPasta2 contenant 100 recettes simples et rapides à faire.

Les pâtes offrent des possibilités de repas infinies, mais surtout, elles permettent de laisser libre cours à notre créativité culinaire. Peu importe qu’elles soient al dente, très cuites ou molles, qu’on préfère celles sans gluten au blé entier ; elles savent judicieusement rehausser une création.

« La pâte, quand elle est bien cuite, va bonifier le tout. Elle va être un lien merveilleux sans dénaturer. C’est une toile blanche sur laquelle on peut créer n’importe quoi », confie Sonia Lizotte.

Tous les goûts, tous les âges Photo courtoisie, Michel Paquet

Inspirée par des bribes de conversations, ses visites à l’épicerie et les jeunes chefs qui travaillent sous son aile, celle qui prône le plaisir et la découverte dans la cuisine a de nombreuses et alléchantes idées pour rassasier carnivores, amants des produits de la mer et adeptes du végétarisme.

« Pour mes végétariens, je vais leur sortir ma recette de capellinis aux pêches et aux raisins. Et il y a la soupe thaïe. Oui, ça peut être ça aussi un plat de pâtes », précise-t-elle.

En plus des surprises destinées aux adultes (tortiglionis à la dinde et à la vodka ainsi, que linguines aux côtes levées à la bière), Sonia Lizotte a des recettes pour plaire aux moins âgés.

« Les plus jeunes, je vais les chercher avec le big mac and cheese [qui contient beaucoup d’ingrédients qu’on retrouve dans un hamburger classique]. Le nom pique la curiosité. »

Au chaudron !

Outre la vaste sélection d’expériences culinaires, #OnePotPasta2 dispose, comme son prédécesseur, d’un argument fort visant à convaincre les gens qui veulent à tout prix éviter que leur cuisine ressemble à un champ de guerre. Tous les repas nécessitent un seul instrument : un chaudron.

« Il n’y a vraiment plus d’excuse. On ne peut pas dire “c’est trop long”, “c’est trop compliqué”, “il y a trop de vaisselle”. C’est fini », dit Sonia Lizotte.

Et n’allez pas croire que ses nouvelles créations, comme ses tagliatelles au bœuf, sa sauce au café et à l’érable, ainsi que ses macaronis faits à la façon fish and chips prendront du temps à bâtir. Coach de l’alimentation, elle a inventé des recettes rapides à préparer – 20 minutes et moins chacune –, dont le nombre d’étapes varie de trois à cinq.

Ne vous laissez pas non plus influencer par l’adage qui dit qu’il vaut mieux éviter les trois « P » (pain, pâtes, patates) lors de la confection de menus.

« Je n’ai jamais banni ces trois “P”, affirme l’auteure. L’idée, c’est d’avoir un mélange. C’est ce qu’on va mettre avec nos pâtes. Il faut un juste équilibre. Quand je vois des capellinis avec des pêches, des raisins et des amandes, comment peux-tu me dire que ce n’est pas santé ? C’est impossible. »

Homard et chips barbecue en vedette

Ce n’est pas parce qu’on en mange hebdomadairement – voire plusieurs fois par semaine – qu’on ne sera pas joyeusement dépaysés par certaines propositions audacieuses de #OnePotPasta2.

Des exemples ? Des macaronis au poulet, au chipotle et à l’érable, des spaghettis au bacon et à l’huile de truffe, ainsi que des rigatonis au smoked meat et au gruyère, recouverts d’un émietté de chips.

« Je m’éclate littéralement à essayer ces recettes, confie Sonia Lizotte. Quand je me dis “ça me prend de la texture, qu’est-ce que je mets ?”, que je regarde dans mon garde-manger et que je vois un sac de chips barbecue... ça va être ça. Ça marche. Faut se lâcher. »

Spécialité originale

Bien que plusieurs de ses créations se démarquent du lot, il y en a une qui plaît tout particulièrement à l’auteure, qui la rend très fière. Et pour cause, car son mélange semble, a priori, très surprenant.

« Ma recette fétiche, ce serait vraiment mon spaghetti homard et lait de coco. Mes parents viennent de la Gaspésie, on mangeait du homard matin, midi et soir. C’est vraiment spécial », dit-elle.

Homard et lait de coco, un match parfait ? « C’est une question de texture. Ça prend quelque chose de crémeux pour aller arrondir le homard, le porter sur un petit nuage. »

Nouveaux goûts

Vantant la diversité et la qualité des pâtes offertes en magasin, tout en tirant profit de ce qui lui tombe sous la main, Sonia Lizotte n’hésite pas à former d’étonnants mariages de saveurs avec l’alcool, le thé vert, le café et la menthe, entre autres.

De plus, elle accepte volontiers d’être dépaysée. « J’aime beaucoup essayer des choses, découvrir. Dernièrement, au resto, j’ai goûté une poutine réinventée avec du macaroni. C’est donc bien bon ! »

Ce récent coup de cœur est sans doute rapidement devenu une source d’inspiration.