Carl Larouche a rencontré Jean-Charles Lajoie, de TVA Sports. Il était de passage dans la capitale nationale pour présenter son émission JiC en direct du Centre Vidéotron mardi dernier, dans le cadre du Tournoi International de Hockey Pee-wee. Le sympathique animateur a expliqué d’où lui venait son attachement pour cet événement et pour tous les autres tournois de hockey destinés aux jeunes.

« On garde toujours de bons souvenirs d’une association avec le hockey amateur et de tous les tournois auxquels on a participé au cours de notre vie, que ce soit moi ou mes enfants, a-t-il évoqué. C’est quelque chose d’extraordinaire. Tu entres dans une compétition. C’est l’équivalent de mini jeux olympiques. À chaque fois, chaque tournoi est une histoire, est un livre en soi. C’est extraordinaire. » À voir samedi. Par ailleurs, on peut toujours suivre son émission sur les ondes de TVA Sports tous les mardis, de 17 h à 19 h.