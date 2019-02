Jussie Smollett évincé de la série Empire

Jussie Smollett, cet acteur accusé d’avoir mis en scène sa propre agression homophobe et raciste à Chicago, a été évincé de la saison actuelle de la série à succès Empire, diffusé sur Fox aux États-Unis.

«Les événements de ces dernières semaines ont été incroyablement émotifs pour nous tous. Jussie est un membre important de la famille Empire depuis cinq ans et nous l’aimons énormément. Bien que ces allégations soient très troublantes, nous plaçons notre confiance dans le système judiciaire au fur et à mesure du déroulement du processus», selon le communiqué émis par la chaîne, et rapporté par TMZ.

«Nous sommes également conscients des effets de ce processus sur les acteurs et les membres de l’équipe qui travaillent sur notre série. Pour éviter toute perturbation supplémentaire sur le plateau, nous avons décidé de retirer le rôle de “Jamal” des deux derniers épisodes de la saison.»

Plusieurs sources avaient par ailleurs indiqué à TMZ que les acteurs de la distribution ne souhaitaient plus que Smollett soit présent sur le plateau. Plusieurs étaient furieux, et affirmaient que si Fox ne congédiait pas l’acteur, il devait se retirer lui-même, et qu’il ne méritait pas sa place dans la série. D’autres le croyaient et le soutenaient.

Plusieurs comédiens se sont sentis blessés et trahis. Jussie Smollett avait trouvé du réconfort auprès de ses collègues après le crime prétendu.