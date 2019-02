Karlsson n’a pas perdu sa touche

Erik Karlsson est de retour dans l’alignement des Sharks de San Jose et le défenseur étoile n’a pas mis de temps à faire sentir sa présence. À quelques semaines de la fin des activités saisonnières, son retour au jeu ne pouvait mieux tomber pour les participants du Pool National de Hockey (PNH).

En date de vendredi, le Suédois avait récolté deux mentions d’aide en trois matchs depuis qu’il a réintégré l’effectif de la formation californienne. Pas plus tard que la semaine passée, Karlsson, dont la nature exacte de la blessure est demeurée floue, se disait impatient de renouer avec l’action alors que c’est « l’un des pires sentiments que vous pouvez avoir » que celui d’attendre le feu vert des médecins. Actif au match des étoiles devant ses partisans, Karlsson n’avait pas joué depuis le 16 janvier dernier.

L’ancien des Sénateurs d’Ottawa revendique désormais trois buts, 42 passes et 45 points en 50 rencontres. Les poolers ayant fait preuve de patience seront donc heureux de pouvoir profiter à nouveau de sa contribution offensive.

Autres défenseurs

Son coéquipier Brent Burns n’a pas ralenti pour sa part en son absence alors qu’il a continué à terroriser les défensives adverses, lui qui trône au sommet des défenseurs en vertu d’une récolte de 12 buts et 68 points en 61 rencontres. Si les Sharks bougent d’ici lundi, il sera encore plus susceptible de produire sur la feuille de pointage. Il reste le choix le plus fiable de cette catégorie.

Quant aux autres arrières, John Carlsson, des Capitals de Washington, fait bonne figure avec ses 55 points en 60 rencontres. Il faudra surveiller ce que feront les Capitals à la date limite des transactions et s’ils tenteront d’améliorer leur sort pour défendre leur conquête de la coupe Stanley du printemps 2018. Quant à Victor Hedman et P.K. Subban, vous êtes dans le trouble si vous ne les avez pas encore écartés de votre alignement à ce stade-ci de la campagne.

10 premiers au classement général

1. Marc Roy 1077 pts

2. Maxime St-Pierre 1077 pts

3. Joey Lussier 1074 pts

4. Sébastien Rochette 1068 pts

5. Sylvain Cloutier 1068 pts

6. Fred Dumont 1067 pts

7. Martin Rainville 1067 pts

8. Robert Hamel 1067 pts

9. Yan Hémond 1065 pts

10. Denis Boutin 1064 pts

10 premiers au classement experts

1. Benoît Rioux 993 pts

2. Alain Chainey 985 pts

3. Pascal Dupuis 970 pts

4. Félix Séguin 968 pts

5. Jean-François Chaumont 959 pts

6. Luc Grenier 955 pts

7. Denis Poissant 950 pts

8. Jonathan Bernier 941 pts

9. Kevin Dubé 938 pts

10. Sébastien Goulet 917 pts

5 premiers au classement de la dernière semaine

1. Nicolas Côté 74 pts

2. Natalia Zhuravleva 73 pts

3. Albina Rocca 72 pts

4. Serge Racicot 72 pts

5. Dany Boisvert 71 pts

5 premiers experts de la dernière semaine

1. Alain Chainey 56 pts

2. Jonathan Bernier 51 pts

3. Pascal Dupuis 49 pts

4. Félix Séguin 46 pts

5. Benoît Rioux 45 pts