Le Drakkar accoste en terre hostile

BAIE-COMEAU | Victime d’une défaite amère jeudi soir, le Drakkar de Baie-Comeau tentera de rebondir en terre hostile, samedi après-midi, quand il rendra visite au Phoenix de Sherbrooke.

Accostés en Estrie, les membres de l’équipage nord-côtier devront se retrousser les manches et afficher une meilleure constance s’ils espèrent connaître du succès sur une glace peu accueillante au cours des récentes campagnes.

De passage au Palais des Sports Léopold-Drolet, le 7 février dernier, les vikings du navire avaient offert une performance collective très modeste dans cette cuisante défaite de 6-2.

Les joueurs du Drakkar éprouvent d’ailleurs beaucoup d’ennuis dans l’amphithéâtre sherbrookois comme en témoigne le piètre dossier de 1-7-1 à leurs neuf dernières visites.

«On a échappé le dernier match et il faut vite tourner la page et se remettre à l’ouvrage. Cela ne sert à rien de s’apitoyer sur notre sort. Notre dernier match contre le Phoenix a été ordinaire et c’est le temps de se reprendre», a imagé le pilote Martin Bernard au lendemain de ce revers crève-cœur.

Originaire de ce coin du Québec, l’entraîneur-chef admet que ses hommes devront s’impliquer pendant 60 minutes afin d’éviter le type de scénario du dernier match, qui a vu les Saguenéens l’emporter 4-3 avec un but marqué avec 25 secondes à faire à la rencontre.

Également natif de Sherbrooke, le gardien de but Alex D’Orio aimerait sûrement revoir le tir du défenseur Jérémy Diotte, auteur du but gagnant jeudi. «Nous en avons discuté avec Alex et c’est le genre d’arrêt que nous avons besoin de sa part», a reconnu Bernard, qui n’avait pas encore décidé de l’identité de son cerbère partant.

Limités à seulement cinq maigres tirs au filet au cours de la troisième période de la dernière partie, les patineurs baie-comois devront également sonner le réveil en attaque s’ils espèrent l’emporter.

En bref

Le Drakkar va croiser le fer avec un club qui performe très bien par les temps qui courent...Victorieux à ses trois dernières sorties (avant la partie de vendredi soir contre Gatineau), le Phoenix traverse une séquence fructueuse avec un bilan positif de 7-3 à ses dix derniers matchs.