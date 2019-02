Les 10 marques les moins fiables selon J.D. Power

Quand on magasine une voiture, la fiabilité fait définitivement partie des facteurs qui influenceront notre décision.

S’il est extrêmement hasardeux de s’avancer sur la fiabilité à long terme d’une voiture neuve, la firme américaine J.D. Power se mouille chaque année avec son propre palmarès.

En analysant des véhicules âgés de trois ans et en comptabilisant le nombre de problèmes que ceux-ci ont éprouvé sur une période de 12 mois, J.D. Power a dressé une liste de 31 marques, de la plus à la moins fiable.

Voici le classement des 10 constructeurs dont les véhicules se sont avérés les plus problématiques dans le cadre de l’édition 2019 de cette étude.

10. GMC

Les véhicules de marque GMC ne font pas très bonne figure dans l’analyse de J.D Power avec une récolte de 161 problèmes par 100 véhicules (PP100). Pour vous donner une idée, la moyenne de l’industrie se situe à 136 PP100 et la marque la moins problématique est Lexus, avec 106 PP100.

9. Cadillac

Toujours chez General Motors, Cadillac paraît mal avec une moyenne de 166 problèmes par 100 véhicules. À noter que pendant que GMC et Cadillac croulent dans les bas fonds du classement, les deux autres marques de GM (Buick et Chevrolet) font plutôt partie des 10 marques les plus fiables...

8. Jeep

Jeep produit de bien jolis véhicules, mais ceux-ci ne sont définitivement pas à l’abri d’un problème ou deux. J.D. Power a compilé 167 problèmes par 100 véhicules pour cette marque.

7. Jaguar

Jaguar est une habituée des palmarès sur les carences en fiabilité, et cette année ne fait pas exception à la règle. À 168 problèmes par 100 véhicules, on peut difficilement parler d’un exemple à suivre.

6. Acura

Seule marque japonaise faisant partie de ce palmarès, Acura, la division de luxe de Honda, se retrouve avec une moyenne de 171 problèmes par 100 véhicules. Honda, quant à elle, fait légèrement mieux avec une récolte de 146 problèmes par 100 véhicules.

5. Ram

La marque Ram, principalement menée par sa camionnette pleine grandeur, a éprouvé 171 problèmes par 100 véhicules selon l’étude de J.D. Power. Il s’agit de l’une des quatre marques appartenant à Fiat Chrysler Automobiles (FCA) à faire partie de ce palmarès.

4. Dodge

Parlant de FCA, Dodge se retrouve aussi dans le tableau des cancres de l’industrie avec une moyenne de 178 problèmes par 100 véhicules.

3. Volvo

La marque de luxe suédoise Volvo construit de très jolis véhicules depuis quelques années, mais la fiabilité de ses produits est souvent remise en cause. L’analyse de J.D. Power en rajoute une couche; on a dénombré une moyenne de 204 problèmes par 100 véhicules.

2. Land Rover

Que serait un palmarès sur les marques les moins fiables sans la présence de Land Rover? Grande habituée de ce tableau, Land Rover fait encore mauvaise figure cette année avec une moyenne de 221 problèmes par 100 véhicules.

1. Fiat

Fidèle à ses mauvaises habitudes, c’est le constructeur italien Fiat qui remporte la palme de la marque la moins fiable de l’industrie automobile. Imaginez, on a recensé une moyenne de 249 problèmes par 100 véhicules!