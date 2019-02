Les athlètes collégiens pourront aller à Stoneham

Un médiateur a permis de rapprocher le RSEQ et Ski Québec Alpin et de conclure une entente de principe qui permettra la participation des skieurs collégiens lors des dernières courses de la saison les 14 et 15 mars à Stoneham.

L’entrée en scène de la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a permis de rapprocher les deux parties et de dénouer l’impasse.

L’entente stipule que les 17 collégiens associés aux programmes des Carabins de l’Université de Montréal (14) et du Rouge et Or de l’Université Laval (3) seront autorisés à prendre le départ des épreuves universitaires pour autant que leurs points FISU le permettent. Quant aux skieurs universitaires, ils seront protégés lors de ces deux épreuves et, finalement, un comité mixte piloté par le MEES sur l’avenir du ski alpin sera mis sur pied rapidement afin que les orientations soient prises en prévision de la prochaine saison.

Mandat du comité

Le comité d’experts aura comme mandat de revoir les balises qui encadraient le protocole d’entente et d’identifier le meilleur modèle pour le développement du ski universitaire. Par ailleurs, quatre à cinq établissements collégiaux ont indiqué au RSEQ qu’ils auraient peut-être de l’intérêt à participer à un circuit collégial, mais il est trop tôt pour déterminer si cette initiative pourrait voir le jour.

À la demande de la Fédération, l’entente prévoit que les courses seront ouvertes à l’ensemble des collégiens et non seulement aux 17 qui sont associés aux équipes universitaires. Le RSEQ négociait pour que les 17 soient inclus, mais ne voit pas de problème à ce que tous les collégiens le soient.