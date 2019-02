Manifestation des employés de la Commission des champs de bataille nationaux

Une quinzaine d’employés de la Commission des champs de bataille nationaux manifestent depuis tôt ce matin face à la Croix du Sacrifice, devant la Grande Allée.



Les employés syndiqués déplorent la longueur des négociations avec leur employeur, eux qui sont sans convention collective depuis plus d’un an.



Ils accusent la partie patronale de ne pas prendre «au sérieux» les négociations et demandent de meilleures conditions salariales. Ils évaluent être sous-payés en moyenne de 40% par rapport aux employés de Parcs Canada.



Plus de détails à venir...