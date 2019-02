Martin Cousineau, président de la Fondation Sourdine

La Fondation Sourdine a annoncé cette semaine que M. Martin Cousineau, président et chef de la direction du réseau de 46 cliniques Lobe, a accepté la barre de la Fondation Sourdine. Il succède ainsi à M. Farouk Cheïkha, qui était en poste depuis 2005. M. Cousineau poursuivra ainsi son engagement auprès de la Fondation dont la mission consiste à offrir aux enfants ayant des troubles de l’audition ou de la parole les meilleures chances de réussir, de se développer et de réaliser leur plein potentiel.

« Je suis convaincu que les rênes de la Fondation restent entre bonnes mains, celles d’un homme de cœur engagé et intègre. Un grand visionnaire », a déclaré le président sortant, M. Cheïkha, qui demeurera dans l’organisation à titre de membre gouverneur. Par ailleurs, afin de souligner le long engagement de M. Cheïkha et de son épouse, première marraine de l’organisme, la Fondation a créé la bourse d’études Josée et Farouk Cheïkha.

Rappelons que la Fondation Sourdine est un organisme à but nos lucratif dont la mission est de soutenir l’École oraliste de Québec, seule école francophone à vocation purement oraliste en Amérique du Nord. L’établissement est voué à la réussite des enfants malentendants ou sourds en leur prodiguant un enseignement spécialisé en langage oral afin qu’ils puissent mieux s’intégrer à leur école de quartier et à la société. Pour en savoir plus sur la Fondation Sourdine : sourdine.qc.ca.