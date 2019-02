Mélanger sans effort

Si monter des blancs d’œuf en neige, fouetter de la crème et mélanger une préparation à gâteau mettent les muscles de vos bras à rude épreuve, un batteur à main pourrait venir à votre secours !

L’intermédiaire

Photo courtoisie, Kitchen Aid

En plus des deux batteurs en acier inoxydable parfaits pour mélanger les ingrédients plus épais, le batteur à main Ultra Power 7 vites­ses de Kitchen Aid comprend un fouet professionnel qu’apprécieront les pâtissiers créatifs. L’appareil comprend également une fonction de démarrage en douceur pour prévenir les éclaboussures, un bouton éjecteur, ainsi qu’un cordon verrouillable à gauche ou à droite pour ne pas nuire aux opérations.

L’intuitif

Photo courtoisie, Breville

Breville suggère le Handy Mix Scraper, dont l’interface intuitive détecte le type de batteurs utilisés (batteurs racleurs en caoutchouc silencieux, crochets pétrisseurs ou fouets), afin d’ajuster sa vitesse (neuf vitesses) au type de mélange. L’appareil comprend également un puissant moteur, de l’éclairage, un compteur pour contrôler le temps que nécessitent certaines recettes, une poignée ergonomique, une boucle de dégagement pour retirer les batteurs facilement et sans dégâts, puis une boîte de rangement.

L’argenté

Photo courtoisie, Linen Chest

Ce batteur à main trouvera sa place à merveille dans une chic cuisine où l’acier inoxydable et différentes teintes de gris dominent. Les préparations à biscuits, tout comme les délicates meringues, seront mélangées parfaitement entre ses deux batteurs activés par un moteur de 250 watts, offrant cinq vitesses et une fonction turbo. Éjectez-les facilement à l’aide d’une touche, pour ensuite mieux lécher la crème fouettée qui y sera restée collée.

L’ambidextre

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Avec sa poignée équilibrée et son cordon pivotant, le batteur à main à cinq vitesses Power Advantage de Cuisinart plaira tant aux pâtissiers droitiers que gauchers. Son moteur de 220 watts avec rétroaction automatique permet de mélanger autant les ingrédients légers que les préparations plus épaisses. Changez de vitesse d’un simple toucher du doigt ! L’appareil possède deux batteurs extra longs autonettoyants sans tiges centrales et est vendu avec une spatule très pratique.