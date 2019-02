Lévis croule sous la neige... et les plaintes

La Ville de Lévis croule sous la neige et encaisse les plaintes. Avec des dépôts à neige pleins, elle choisit dorénavant d’ouvrir ses rues moins larges, une situation jamais vue, même lors de l’hiver record de 2008.

Photo Jean-François Desgagnés Danielle Roy Marinelli

Ex-mairesse de Lévis

Avec les dernières bordées, les plaintes se sont accumulées au même rythme que les flocons dans les rues.

«Jusqu’à la semaine dernière, c’était un registre un peu plus normal. Mais là, en raison des précipitations [...], c’est sûr qu’on a une plus forte quantité de plaintes. C’est quand même à des niveaux acceptables parce que les gens sont compréhensifs», a indiqué le maire, lors d’un point de presse, jeudi.

Le Journal a tenté d’obtenir le nombre de plaintes.

Mais malgré que le maire lui-même ait affirmé qu’il y avait une augmentation, la municipalité a soutenu dans un courriel tard hier que «nous ne comptabilisons pas de registre du nombre de plaintes».

Lévis ouvrira donc ses rues résidentielles moins larges et fera moins de transport de neige.

En tout, 312 cm de neige sont tombés, y compris les précipitations de jeudi, alors que la moyenne annuelle est de 318 cm.

«À elles seules, les précipitations reçues au cours de la semaine du 10 février dernier représentent le quart de la capacité de nos cinq dépôts à neige sur le territoire de la Ville», a noté le maire.

En ce moment, les dépôts à neige sont pleins à 90 %. Celui de Saint-Romuald a été fermé.

Photo courtoisie

Marinelli se souvient de 2008

De telles mesures sont exceptionnelles. Même en 2008, alors que la région avait reçu 558 cm de neige, on n’en était pas venu à cette extrémité.

La mairesse de l’époque, Danielle Roy Marinelli, se souvient que la Ville avait alors pris des ententes avec le privé pour entreposer la neige en trop.

«Ce qui peut expliquer ça aujourd’hui, c’est qu’il y a beaucoup plus de développements et de rues qu’avant. Le développement a été fulgurant, et ça fait plus de neige à ramasser.»

Elle se souvient que la préoccupation de son administration était la sécurité. «Il fallait être très prudent et déneiger parce que c’est toujours une question de sécurité.»

«Je compatis beaucoup avec eux, parce que c’est vraiment un casse-tête pour un conseil de ville», lance-t-elle au bout du fil.

Lévis agrandira quatre de ses cinq dépôts à neige. Deux le seront en 2019-2020 et les deux autres en 2023 pour des coûts de 4 millions $.

Photo Stevens LeBlanc

Dépassement de 4 Millions $

Le budget municipal de déneigement de 16,8 millions $ sera donc défoncé de 4 millions $ d’ici avril, estime-t-on, «ce qui est une somme raisonnable, compte tenu des précipitations», a dit le maire.

L’an passé, ces dépassements étaient de 2,8 millions $. La Ville utilisera son surplus pour absorber ces années plus difficiles.

Des citoyens inquiets pour la sécurité

Plusieurs Lévisiens s’inquiètent de la hauteur des bancs de neige et de la sécurité dans les rues.

Dans certains quartiers, les bancs de neige des citoyens atteignent déjà une hauteur impressionnante.

Dans le quartier Charny, un petit comique a même tenté de se débarrasser de sa neige en écrivant en lettres rouges sur le monticule devant son bungalow qu’elle était à donner.

Une voiture de large

Dans plusieurs rues, il est difficile, voire impossible, de circuler à deux voitures de large. Plusieurs parents s’inquiètent de la sécurité des enfants qui marchent dans les rues où la visibilité est très mauvaise.

«Dans ma rue, il passe une auto seulement», déplore Karine Lévesque, qui habite le secteur Saint-David.

Devant sa maison, le banc de neige s’élève pratiquement jusqu’au deuxième étage. Elle s’inquiète pour la sécurité des enfants et pour la sienne.

Même constat du côté de Julie Soucy, à Saint-Rédempteur. Dans certaines rues, «si une auto est stationnée, ça passe vraiment serré. C’est problématique pour la sécurité. Je suis inquiète quand les enfants vont à l’école.»

Laurier Bouchard, de Saint-Rédempteur, se questionne sur les méthodes employées par la Ville.

«Je trouve ça bien utopique de dire que les dépôts à neige sont pleins. On reste sur la Rive-Sud. Des champs, il y en a partout.»

Selon lui, la Ville devrait trouver des solutions pour garder les rues d’une largeur adéquate.

«C’est vraiment pas l’idéal parce qu’il y a beaucoup de marcheurs dans le secteur.»

Adapter sa conduite

CAA-Québec met en garde contre les bancs de neige qui bloquent la visibilité.

«Un enfant qui court après son chien ou son ballon, on ne le voit pas venir d’avance. Il faut donc redoubler de prudence dans les quartiers résidentiels et adapter sa conduite», avise le porte-parole Pierre-Olivier Fortin.