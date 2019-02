Ottawa a dégagé un excédent budgétaire de 300 millions $ d’avril à décembre

OTTAWA – Le gouvernement Trudeau a engrangé un surplus de 300 millions $ pour la période d'avril à décembre de son exercice 2018-2019, indiquent les chiffres préliminaires du ministère des Finances.

Il s’agit d’un net progrès puisque le déficit accumulé avait été de 8,9 milliards $ pour la même période de l’exercice 2017-2018.

De plus, les revenus ont crû de 19,3 milliards $ (8,7 %), à 241,1 milliards $, et ce, en raison de la hausse des revenus fiscaux (rentrées d'impôt sur le revenu), des revenus tirés des cotisations d'assurance-emploi et des autres revenus.

Les dépenses de programmes ont augmenté de 8,4 milliards $ (3,9 %), à 222,9 milliards $, surtout en raison de l'augmentation des principaux transferts aux particuliers, des principaux transferts aux autres administrations et des charges de programmes directes.

Notons que les frais de la dette publique ont augmenté de 1,7 milliard $ (10,3 %).

Pour le mois de décembre 2018, Ottawa affiche un excédent budgétaire de 2,5 milliards $ comparativement à un excédent de 0,5 milliard $ en décembre 2017.

Les revenus ont augmenté de 2,6 milliards $ (9,8 %) tout comme les dépenses de programmes de 0,4 milliard $ (1,8 %). Les frais de la dette publique ont aussi crû de 0,2 milliard $ (13,7 %).