Papillons en fête : 20 ans déjà!

Jusqu’au 31 mars, Jardin Hamel accueille des centaines de papillons colorés, au grand bonheur des petits et des grands. Dans un décor luxuriant et une atmosphère tropicale, admirez de près des espèces toutes délicates, provenant des quatre coins du monde. Pour cette 20e année, l’événement promet plus de papillons que jamais, des tirages et de magnifiques prix! Gratuit pour les moins de 3 ans, 3,99 $ pour les enfants de 4 à 11 ans et 7,99 $ pour les visiteurs de plus de 12 ans. Horaire et détails : jardinhamel.com