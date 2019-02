Pèse sur start a maintenant un correspondant à Québec!

À défaut d’être «worldwide» comme Pitbull , Pèse sur start vient tout de même de recruter un nouveau collaborateur dans le 418: le sympathique et très efficace Raphaël Lavoie.

Qui est-il? D’où vient-il? Est-il un fan de Tony Hawk Pro Skater 2? Voici les questions qu’on lui a posées lors de son entrevue d’embauche...

Raphaël, c’est quoi ton background?

Petit gars de Québec, j’ai étudié en communication à l’Université Laval. C’est là, notamment en m’impliquant pour la radio universitaire (CHYZ 94,3 !), que j’ai eu un véritable coup de cœur pour les médias.

Par la suite, j’ai œuvré quelques années comme journaliste pour un hebdomadaire local, avant de faire un bref passage dans le monde des communications.

Sur une note un peu plus légère, j’ai aussi eu l’occasion au cours des dernières années de partager mes états d’âme sur le (défunt) blogue humoristique Les Populaires .

Et qu’est-ce que tu veux faire chez Pèse sur start?

Avec l’industrie (très) florissante du jeu vidéo à Québec, je vais assurément me pencher régulièrement sur ce que les différents studios de la région, petits comme grands, mijotent de bon

Tout ça en plus des habituelles nouvelles, critiques, vidéos et autre contenu ludique!

[NDLR: On espère également le faire «streamer» sur Twitch sous peu! À suivre!]

Et ton intérêt pour le gaming vient d’où?

Mon intérêt pour les jeux vidéo est un peu le dommage collatéral d’un achat impulsif de mon père...

Je devais avoir à peu près sept ans quand le paternel est revenu du boulot avec en main une PlayStation, un volant de course, Formula 1 Championship Edition et Nascar 98.

Ce n’était pas Noël, ce n’était pas la fête à personne; c’était seulement un gars d’une trentaine d’années qui voulait se gâter.

Et disons que son fils, en l’occurrence moi, en a profité pas mal lui aussi!

Quel genre de gameur es-tu, en fait?

Je suis un gros, gros fan de jeux qui mettent l’histoire à l’avant-plan.

Il y a certains styles que je préfère aux autres (les jeux d’aventure notamment), mais je dirais que du moment que l’on retrouve une histoire forte et touchante, je vais avoir de la difficulté à déposer la manette.

Ah et pour les quelques titres du genre qui existent, je dois admettre que j’ai définitivement un faible pour les jeux à saveur humoristique.

Encore mieux s’ils sont légèrement étranges! Une aventure comme The Stanley Parable, on va se le dire, c’est incomparable.

Es-tu plus Sonic ou Mario?

Je n’ai grandi avec ni l’un, ni l’autre (sacrilège!), mais si j’ai à choisir, je dirais Mario pour la grande qualité de son catalogue de jeux dérivés à la Mario Tennis, Mario Party, Mario Kart et compagnie.

Par contre, si on pouvait ajouter Crash Bandicoot au choix de réponses... là, on jaserait!

Ton jeu préféré, c’est quoi?

La grosse question! C’est injuste de devoir choisir, alors je vais en lancer quelques-uns en rafale : Grim Fandango, The Last of Us, Metal Gear Solid 2 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Pis le jeu qui t’a fait ragequit?

Autant que ce soit une série de jeux que j’affectionne, je dirais probablement les Crash Bandicoot.

Les récents remasters m’ont permis de constater à quel point certains niveaux étaient difficiles... ou peut-être juste à quel point mon évaluation de la profondeur dans les jeux de plateforme était déficiente.

Le jeu qui t’a le plus ému?

Même si la première saison du Walking Dead de Telltale Games m’a régulièrement jeté par terre, je crois que la palme va à un jeu mobile (!) qui s’intitule Florence.

Le titre publié par Annapurna Interactive (les mêmes qui sont derrière What Remains of Edith Finch, décidément) explore la désagrégation d’une relation amoureuse à travers différents tableaux interactifs. C’est triste sur un moyen temps.

Peux-tu nous proposer un jeu méconnu à découvrir?

Plutôt que de sortir un de vos nombreux Mario Party lors de votre prochaine soirée de gaming entre amis, essayez Push Me Pull You!



Ça se joue à quatre, ça mêle lutte gréco-romaine, sports de ballon et un genre d’expérience génétique qui aurait visiblement mal touné. C’est franchement étrange et franchement plaisant. Essayez-le!

Si tu pouvais avoir un pouvoir de personnage de jeu vidéo, ça serait lequel?

Je pense que j’irais avec la capacité de me camoufler instantanément sous une boîte en carton comme Solid Snake. Pas mal utile en cas de malaise!