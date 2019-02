Série des stades : les Flyers se doivent de gagner

MONTRÉAL – Au-delà de vivre une expérience en plein air, le plus important pour les Flyers de Philadelphie sera de retrouver le chemin de la victoire, ce samedi au Lincoln Financial Field, lors du match contre les Penguins de Pittsburgh qui se tient dans le cadre de la Série des stades.

En plein cœur de la lutte pour une place en séries éliminatoires, les Flyers ont l'habitude d'enchaîner les séries de victoires et les séquences malheureuses cette saison, ce qui est présentement le cas, eux qui ont perdu leurs deux derniers affrontements.

«Ça fait trois matchs qu’on ne joue pas bien, même si nous avons gagné contre Detroit [Red Wings], a constaté Sean Couturier, après le revers de 5 à 1 des siens contre le Canadien de Montréal, jeudi soir. Nous devons peser sur le bouton "reset" et recommencer à jouer du bon hockey.»

L’attaquant québécois et ses coéquipiers auront l’occasion de redémarrer la machine devant plusieurs dizaines de milliers de partisans, et ce, contre leurs plus grands rivaux.

«À chaque fois que nous jouons contre eux [les Penguins], les émotions sont plus fortes et ça soutire le meilleur de nous tous. Nous devrons être prêts à aller à la guerre», a indiqué Couturier.

Les Flyers ont présentement 63 points, ce qui représente un retard de huit points sur leurs prochains adversaires. Ceux-ci sont campés au troisième rang de la section Métropolitaine.

«Ça ne nous ajoute pas nécessairement une pression supplémentaire, mais c’est sûr qu’il s’agit d’un match important pour le classement, a expliqué James Van Riemsdyk. On se doit de remporter les matchs contre les formations qui luttent contre nous pour une place en séries éliminatoires.»

Devant une foule imposante

Conscient de l’importance de cette joute disputée au domicile des Eagles de Philadelphie, Couturier apprécie tout de même la chance qu’il a de prendre à part à un troisième match extérieur en carrière.

«Ça devrait être plaisant et je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup d’ambiance, a-t-il dit, avec enthousiasme. Les partisans à Philadelphie sont toujours émotifs et ce sera spécial de jouer devant 70 000 personnes. J’espère que nous donnerons un bon spectacle et que nous obtiendrons la victoire.»