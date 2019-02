SNC-Lavalin a perdu 1,6 G$ au 4e trimestre

La perte nette attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin s'est établie à 1,6 milliard $ pour le quatrième trimestre de 2018.

«L'année 2018 a été décevante en raison de nos secteurs Mines et métallurgie et Pétrole et gaz qui ont obtenu un faible rendement, a déclaré le président et chef de la direction, de SNC-Lavalin, Neil Bruce.

Le dirigeant garde tout de même espoir que les chiffres passeront au vert.

«Il est maintenant temps de nous tourner vers l'avenir. [...] La Société possède des actifs représentant des milliards de dollars, un carnet de commandes bien rempli et des employés très talentueux qui sont fiers de concevoir et de bâtir le monde qui nous entoure.»