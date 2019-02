Transport collectif: les grandes villes ont l’œil sur les surplus «records» du Québec

Les grandes villes du Québec refusent de «se chicaner» entre elles pour financer leurs projets de transport collectif. Elles demandent à Québec et à Ottawa d’«allonger» plus d’argent et lorgnent les surplus «records» du gouvernement du Québec.

Réunis à Lévis, pour une réunion du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec, les maires des grandes villes ont réclamé à l’unisson un investissement additionnel du gouvernement du Québec.

Les sommes allouées présentement par le fédéral et le provincial ne suffisent tout simplement pas pour combler les besoins des grands pôles urbains, ont-ils déploré en chœur.

Dans les derniers jours, une dispute fédérale-provinciale sur la provenance des fonds qui doivent financer le projet de tramway de la Ville de Québec a semé l’inquiétude ailleurs au Québec dans le monde municipal. Plusieurs projets majeurs, à Montréal, mais aussi à Gatineau, sont aussi en attente d’une confirmation de leur financement.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a invité le gouvernement Legault à poser «un geste fort», lors du dépôt du prochain budget, en injectant massivement dans les projets d’infrastructures en transport collectif.

«Si on est sérieux pour sauver la planète, diminuer nos gaz à effet de serre, encourager la population à changer son mode de transport, il faut être conséquent, cohérent et mettre l’argent nécessaire. Vous avez des surplus de 5 milliards $? Il y a le Fonds vert? Allez-y, montrez-nous le sérieux de vos préoccupations», a-t-elle lancé en mêlée de presse, à l’intention du ministre des Finances Éric Girard.

«Il n’est pas question de commencer à se chicaner entre nous, moi, ça ne m’intéresse absolument pas. Je pense qu’il faut être solidaires et demander aux gouvernements supérieurs d’investir. Il faut qu’ils allongent l’argent», a-t-elle insisté.

«On est solidaires»

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, est aussi inquiet quant à la disponibilité des sous dans les enveloppes actuelles, pour son projet de train léger évalué à 2,1 milliards $.

«On est solidaires. Moi, je ne ferai pas une moitié de train et Mme Plante ne fera pas une moitié de ligne bleue. Il faut qu’on travaille ensemble pour trouver les ressources suffisantes pour réaliser ces projets qui sont essentiels. Il faut plus d’argent sinon, on ne s’en sortira pas.»

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a participé à la réunion, mais il n’a pas voulu s’adresser aux représentants des médias. La veille, il avait déjà abondamment commenté le sujet, invitant le provincial et le fédéral à s’entendre pour éviter que son projet de tramway et trambus ne soit retardé.