Un an pour bébé Bowie

Pas de secret cette fois-ci. La comédienne Bianca Gervais, qui avait gardé sa deuxième grossesse secrète l’année dernière, partage avec enthousiasme les plans du premier anniversaire de sa fille cadette, Bowie.

« On la fête à l’avance ce week-end. On va faire ça simple, simple, simple : gâteau au chocolat avec la famille. Tout le monde apporte un petit plat, parce que je n’ai pas le temps de cuisiner. On travaille beaucoup », relate-t-elle, à l’occasion de l’événement Olay, dont elle est devenue la nouvelle égérie, mardi dernier.

La comédienne avoue que la conciliation famille-travail peut parfois devenir ardue pour elle et son conjoint, Sébastien Diaz.

« Deux enfants c’est quelque chose ! Je trouve qu’on n’a pas une job qui fitte avec les enfants. Les tournages peuvent commencer à 4 heures du matin et on rentre à la maison à 8 heures le soir. Moi, j’ai pris le pari que ça allait marcher. Alors mes enfants, je les amène sur les plateaux. J’ai même récemment fait une conférence avec Bowie dans le porte-bébé en avant », explique-t-elle.