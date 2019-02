Un cinquième titre pour Parraguirre Villalobos

Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos a été sacré joueur par excellence du circuit universitaire de volleyball pour une 5e année consécutive.

L’attaquant chilien du Rouge et Or de l’Université Laval était devenu l’an dernier le premier joueur de l’histoire du RSEQ à remporter cet honneur quatre années consécutives. Seul Karl De Granpré, également du Rouge et Or, avait été honoré trois fois de suite, de 2010 à 2012. Le Rouge et Or met la main sur le titre individuel le plus convoité pour une 10e année consécutive. Parraguirre Villalobos a dominé le RSEQ dans trois catégories. Il a réussi 4,74 attaques marquantes par manche, un total de 237 attaques, et il a conservé un pourcentage d’efficacité de 44,8 %.

Clément aussi récompensé

Pascal Clément a lui aussi mérité un honneur individuel. Le vétéran coach a été sacré entraîneur par excellence de l’année pour la 17e fois au cours de sa carrière de 27 ans. Le Rouge et Or a conservé une fiche immaculée de 16 victoires et aucun revers. C’est la 11e fois que Laval connaît une saison régulière sans taches sous les ordres de Clément, pour un total de 12 dans l’histoire du programme. Laval n’a échappé que quatre manches sur 52.

Le Chilien, qui complète son parcours universitaire, ainsi que le passeur Ethan Ellison et le libero Rémi Cadoret ont été élus sur la première équipe d’étoiles. Cadoret a récupéré 3,1 ballons par manche, ce qui représente un sommet au pays. Quant à Ellison, il a réussi 10,19 passes par manche pour terminer au premier rang au Québec. Alexandre Obomsawin a été sélectionné sur la deuxième constellation. Il a terminé au deuxième rang du RSEQ, avec 3,94 attaques marquantes par manches et 0,43 as.

Chez les femmes, l’attaquante Maud Chapleau a été élue sur la première équipe d’étoiles pour une deuxième année de suite, et Myriam Adam a été sélectionnée sur la seconde constellation.