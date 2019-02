Un sénateur propose une autoroute sans limite de vitesse en Californie

Le sénateur californien John Moorlach désire que son État s’inspire de l’Allemagne et de ses autobahns. Rappelons que sur certaines portions de ces autoroutes allemandes, aucune limite de vitesse n’est fixée.

Ainsi, les conducteurs sont libres de circuler à la vitesse qui leur paraît raisonnable et appropriée. C’est entre autres pour cette raison que l’Allemagne est aussi mythique aux yeux des amateurs de conduite.

Récemment, John Moorlach a déposé un projet de loi (SB 319) qui propose l’ajout de deux voies en direction nord et autant en direction sud l’autoroute 5 et la route 99. Et sur ces nouvelles voies, aucune limite de vitesse ne serait fixée. C’est ce que nous a appris Motor1.

M. Moorlach ne prétend pas tenter de charmer les amateurs de conduite avec ce projet de loi. Il avance plutôt la thèse environnementale. En effet, selon lui, un véhicule qui circule à grande vitesse rejette moins de polluants qu’un véhicule au ralenti qui est coincé dans le trafic.

En contrepartie, pour le porte-parole de Coalition for Clean Air, Bill Magavern, ce projet de loi est insensé.

Il affirme que les émissions polluantes augmentent en fonction de la vitesse. Ainsi, les conducteurs seraient tentés de circuler plus rapidement, ce qui augmenterait les gaz polluants émis par le domaine du transport. Il précise que ce secteur est le seul pour lequel les émissions sont en croissance.

Selon Bill Magavern, il serait bien plus avantageux d’investir la somme liée à de tels travaux dans le transport en commun.