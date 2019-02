Voici 11 excellentes raisons de partir en road trip à Val-David

Envie de changer d’air? Pas besoin de planifier un grand voyage compliqué ni de vous casser la tête. À 1h30 de route de Montréal, le joli village de Val-David a tout ce qu'il faut pour vous faire passer un bon moment, au coeur des Laurentides.

Voici 11 choses à mettre à votre horaire!



1. Faire une rando dans le parc régional Val-David-Val-Morin

Rien ne vaut une balade en forêt pour se calmer les nerfs et se ressourcer! Dans le grand parc Val-David-Val-Morin, vous profiterez de 30 km de sentiers de raquette (ou de marche en crampons) durant l’hiver et de 60 km de sentiers de rando durant l’été.

2. Se payer un bon gros déjeuner au Petit Poucet

Bines, pain de ménage, bacon fumé: ce resto sert des déjeuners de bûcheron toute la journée et des repas de cabane à sucre toute l’année, incluant bien sûr la fameuse tire sur la neige. Le tout est servi dans un décor de chalet. Autour d’un foyer. Depuis 1945!

3. Visiter la belle expo 1001 pots

1001 pots, c’est une exposition de céramique de 25 000 pièces dans un vrai décor de jardin enchanté, ainsi que des ateliers et événements. C’est aussi un endroit où vous pourrez prendre le thé en nature. Cette année, le site sera ouvert officiellement du 5 juillet au 11 août. Patience!

4. Savourer la cuisine de L’Épicurieux

Certains vont vous dire que ça vaudrait la peine d’aller à Val-David juste pour L’Épicurieux. Ce resto est tenu par un jeune duo originaire des Laurentides. Vous y goûterez une cuisine de saison originale, de même que des vins nature et bio de petits producteurs. Les mercredis et jeudis, il y a un spécial du chef vraiment alléchant: 5 assiettes pour 30 $.

5. Magasiner et/ou prendre café au Magasin général

Bonbons, objets décos, mitaines ou luminaires: dans ce bâtiment datant de 1919, vous trouverez une foule d’objets choisis... comme dans le bon vieux temps des magasins généraux. Pas le goût de magasiner? Commandez un scone et un café au petit bistro de l’endroit.

6. Étirer la soirée au Mouton Noir

Arrêtez-vous dans ce café-bar situé au bord de la rivière du Nord si vous avez le goût de veiller un peu et de vous mêler à la faune val-davidoise! Il y a des soirées micro ouverts, des soirées karaoké et des spectacles tout au long de l’année.

7. Boire une bière de micro au Baril Roulant

Ce pub se vante d’avoir «la terrasse la plus ensoleillée du village de Val-David» et propose pas moins de 21 bières de microbrasserie en fût, que ce soit des créations maison ou d’ailleurs au Québec. (Ne vous perdez pas, le Baril Roulant a deux autres enseignes à Val-David: une auberge-resto et la brasserie artisanale elle-même.)

8. Prendre une bouchée sur la terrasse du Général Café

Installé dans une petite maison en bardeaux de bois, le Général Café mise sur les produits locaux, bio et équitables. Vous aurez sûrement le goût de flâner sur sa jolie terrasse en mangeant une salade, un grilled cheese ou quelques tapas.

9. Faire le plein de plantes à la Maison Forêt

Il se peut que vous repartiez avec beaucoup trop de plantes et de petits objets déco pour votre appart si vous vous arrêtez dans cette «boutique bontanique» ouverte l'an dernier!

10. Passer la nuit dans ce «chalet triangle»

Ce petit chalet triangulaire, que ses proprios décrivent comme une mini-maison suisse, est à vous pour (à partir de) 85 $ par nuit sur Airbnb. Il peut accueillir 4 personnes et est situé au coeur des bois.

11. Partir en expédition sur la rivière du Nord

Si vous avez le goût de bouger - et que c’est l’été - louez-vous un canot ou un kayak et descendez la belle rivière du Nord jusqu’à Val-Morin. Cette entreprise propose une excursion combinant une descente sur l’eau avec un retour à vélo, ou simplement la location d’équipement.

Vous adorez les voyages? Joignez-vous à notre groupe sur Facebook pour partager vos coups de coeur et ne rien manquer de nos suggestions!