BOUDART, Michel



Au Centre d'hébergement de Rimouski, le 30 janvier 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Michel Boudart, époux de feu madame Nicole Tremblay et conjoint de feu madame Lucille Pelletier.Il a rejoint son fils Luc et laisse dans le deuil sa fille Michèle (Paul St-Laurent); sa petite-fille Megan Boudart; son gendre Paul St-Laurent et ses enfants: Tanya, Félix et Sarah; son frère et ses sœurs: Maurice, Thérèse, Jeanne; les enfants et petits-enfants de sa conjointe; ses parents des familles Boudart, Tremblay et Girard; ainsi que ses amis et amis de la famille. Généreux, serviable et passionné, il a été un exemple pour beaucoup de ses proches et son entourage. La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD de Rimouski et le personnel de la Résidence des Îles, au Bic, pour la qualité des soins, leur dévouement et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec 560 rue Ontario Est Montréal (Québec) H2L 0B6, 514 861-4422 1 800 720-1307 https://parkinsonquebec.ca/