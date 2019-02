GILBERT, Lisette Jutras



C'est avec tristesse que nous vous annonçons, le décès de Mme Lisette Gilbert, survenu à Pointe-Claire, le 7 février 2019, à l'âge de 92 ans. Elle était l'épouse de feu M. Edgar Gilbert. Elle part rejoindre sa sœur Ruth ainsi que ses frères Jean, Marcel et Gilles-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Ken), François (Nancy) et Marie (Alain); ses petits-enfants: Julia (Nicholas), Camille et Alexandra (Gabriel); ses arrière-petits-enfants: Noah et Jaina; ses belles-sœurs: Alice et Pierrette; ses sœurs: Monique et Françoise (Armand) ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.Au lieu de fleurs, un don peut être fait aux Services des auxilliaires à l'attention de l'unité du 3e étage du CHSLD Bayview Inc. (27 Lakeshore Road, Pointe-Claire, QC H9S 4S1)