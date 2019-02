Alan Parsons: Un mystérieux album concept

Alan Parsons n’a pas lancé de nouvelles pièces sur album depuis 15 ans. Le musicien et réalisateur britannique mettra fin à ce long silence avec un disque concept intitulé The Secret. L’album, qui porte très bien son titre, sera lancé le 26 avril.

Au bout du fil, le musicien et réalisateur est avare de détails sur ce nouvel opus, qui suit le disque A Valid Path remontant à l’été 2004.

« Ça ne s’intitule pas The Secret pour rien. C’est parce que c’est un secret », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique, en prévision des concerts qu’il donnera, ce soir et lundi, à Montréal et à Québec.

L’homme derrière le Alan Parsons Project, qui a connu du succès avec les albums Tales of Mystery and Imagination, I Robot, Pyramid, Eve et Eye in the Sky, préfère attendre quelques semaines afin d’en dire plus sur cette nouvelle collection de chansons.

Le réalisateur et musicien de 70 ans, qui vit en Californie, a tout de même accepté de dévoiler certains détails.

« The Secret est un album concept, mais pas dans le sens où toutes les pièces sont liées entre elles. La plupart, toutefois, sont liées par un concept », a-t-il mentionné.

On retrouvera 11 titres et la présence de Jason Mraz et de l’ex-Foreigner Lou Gramm sur deux chansons.

« The Sorcerer’s Apprentice qui ouvre l’album est une reprise de la pièce classique instrumentale L’apprenti sorcier du compositeur français Paul Dukas. C’est une pièce que l’on retrouve dans le film d’animation Fantasia de Disney. Le guitariste Steve Hackett, le joueur de ukulélé Jake Shimabukura, le bassiste Nathan East et le batteur Vinnie Colaiuta constituent la formation toute étoile sur ce titre », a-t-il indiqué.

Satisfait

Toutes les chansons de The Secret ont été écrites en collaboration avec son groupe. En plus de la présence de Jason Mraz et Lou Gramm, les pièces sont chantées par Alan Parsons, P.J. Olsson et Todd Cooper, qui font partie de son groupe de tournée, et des chanteurs invités Mark Mikel, Jored Mahoné et Jordan Huffman.

Alan Parsons souhaitait lancer un album depuis plusieurs années, mais il n’avait pas le budget pour se lancer seul dans ce genre de production.

Trois enregistrements en spectacle et quelques simples ont fait leur apparition depuis l’album A Valid Path.

L’étiquette italienne Frontiers a manifesté de l’intérêt, avec une offre intéressante, et l’album sera bientôt sur le marché.

The Secret a été enregistré dans le nouveau studio qu’Alan Parsons a aménagé chez lui, à Santa Barbara.

Le musicien et réalisateur est satisfait du produit fini.

« Ça sonne bien et il y a beaucoup de gens qui disent que c’est mon meilleur matériel depuis longtemps. Je suis satisfait de la qualité d’écriture et de l’interprétation. On a tiré avantage de la technologie moderne et des vieilles techniques analogues d’enregistrement », a-t-il fait remarquer.

Un succès

Parsons croit même avoir un succès entre les mains avec la pièce Miracle, chantée par Jason Mraz et qui sera lancée, sous forme de simple, le 26 février.

« Nous avons fait connaissance par l’entremise d’amis communs qui cultivent du café à Santa Barbara. Je lui ai fait parvenir la chanson, il l’a aimée et il avait envie de chanter sur ce titre », a-t-il révélé.

Pour ses spectacles au Québec, le réalisateur-musicien interprétera quelques nouvelles chansons et puisera dans l’ensemble de son répertoire.

Les nouveaux titres One Note Symphony, Miracle et As Lights Fall ont été interprétés au cours des derniers jours.

Alan Parsons a eu l’idée de ramener à la vie Can’t Take it With You, de l’album Pyramid, qu’il n’a pas interprétée sur scène depuis 2009, afin de rendre hommage au chanteur Dean Ford, décédé le 31 décembre dernier à la suite de complications associées à la maladie de Parkinson.

Alan Parsons est en spectacle samedi au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal, et le 26 février à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.

