Antoine Valois-Fortier fait son grand retour à la compétition

Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Londres en 2012 Antoine Valois-Fortier (-81 kg) a effectué son grand retour à la compétition, samedi, au Grand Chelem de Düsseldorf, en Allemagne, après avoir été opéré pour soigner deux hernies discales en juillet dernier.

Le Britannique Stuart McWatt lui a infligé un waza-ari à son premier combat et la journée de Valois-Fortier a pris fin au terme des quatre minutes réglementaires de cet affrontement. Si le résultat n’est pas nécessairement celui qu’espérait le judoka de Beauport, il est surtout très content d’avoir pu briser la glace et renouer avec la compétition.

«Ma dernière compétition remonte au mois de mai, donc j'étais plutôt anxieux, mais de manière générale, je me sentais bien», a commenté Valois-Fortier.

«Je suis content d'être en santé et de pouvoir me battre fort sans avoir d’arrière-pensées pour mon dos, mais je suis définitivement déçu de ma défaite. C'est le genre de gars que je devrais battre et que je dois battre si je veux me classer pour les Jeux de Tokyo.»

Le processus de qualification olympique est déjà entamé pour 2020 et Valois-Fortier veut rapidement retrouver ses bonnes sensations. Compétiteur dans l’âme, il a de la difficulté à rester patient et à faire confiance au processus.

«Je dois commencer à gagner des combats. Je suis en retard sur les autres, donc c'est un stress supplémentaire, mais je dois y aller une étape à la fois et être patient malgré tout», a mentionné l’athlète de 29 ans.