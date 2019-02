DAIGNEAULT, Gilles



À Brossard, le 17 février 2019, à l'âge de 83 ans est décédé M. Gilles Daigneault, ing., époux de Mme Ginette Roberge. Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil sa fille Louise (Marc Létourneau), son petit-fils David, son beau-frère Caroll Roberge, ses frères et soeurs: Madeleine, Denis, Guy, Rémy, Marie-France (Jean Boulos), Yves (Francine Cardinal) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 29 mars 2019 de 14h à 17h, de 19h à 22h ainsi quede 12h à 15h30,Au lieu de fleurs, un don à la fondation Mira serait apprécié.