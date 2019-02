BEAULIEU, Céline



À la Résidence Myriade dans le secteur Beauport à Québec, le 20 février 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Céline Beaulieu, fille de feu Rosario Beaulieu et de feu Éva Lessard. Elle demeurait à Québec et autrefois à Lévis. Elle laisse dans le deuil son fils: Normand Côté (Audrey Godbout); ses petits- enfants: Maxime, Catherine, Olivier et Samuel Houle Côté; ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 1er mars de 13h à 15h.