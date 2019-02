«Brutus, c’est comme un membre de la famille»

Marie-Claude Barrette aime son beau Brutus, un magnifique Goldendoodle âgé de 3 ans. Quand je l’ai remerciée d’avoir accepté de parler de son chien avec moi, elle m’a répondu tout de go : « Ah ! Ben là ! Pour parler de Brutus, ce n’est pas ben ben difficile ! » Elle a bien raison, car toute sa famille est tombée amoureuse de lui !

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ­Brutus chez vous ?

On avait un autre chien avant Brutus, mais nous n’avons pas pu le garder lorsqu’on est déménagé en ville. On a vécu presque un an sans chien. Ça nous manquait vraiment. Moi, je travaille de la maison et avoir un chien, ça me stimule à aller marcher ; c’est une présence indispensable. C’est comme un membre de la famille, un chien.

2. Pourquoi avoir ­choisi un chien croisé ­Goldendoodle ?

Je connais beaucoup de gens qui en avaient un et qui m’en parlaient avec bonheur. Ce sont des chiens qui ne perdent pas de poils. On dit aussi qu’ils sont hypoallergènes. Mon fils est plus sensible aux poils de chien, donc ça me plaisait aussi.

3. Comment décririez-vous la personnalité de votre animal ?

Il est dépendant affectif. Vraiment ! S’il est seul à la maison avec moi, il me suit partout. Dans l’escalier, il n’est ni derrière moi ni en avant... Il monte à côté de moi. À la marche, il est digne comme un caniche royal : il ne tire pas. Si j’arrête, il arrête. Quand je marche avec lui, les gens m’arrêtent tellement il est beau. On dirait qu’il est en peluche. Brutus est social avec les gens et les chiens. Il est très enjoué et a de l’énergie. Il peut même devenir épuisant pour les autres chiens. Et puis, c’est un gourmand ! Il faut faire ­attention à ce que l’on laisse sur le comptoir... Il adore les croissants. Il devait être pâtissier dans une autre vie ! Il adore tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie... Son seul défaut ? Il rapporte la balle sans fin pour se faire aimer des nouveaux invités.

4. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Il médite ! Quand on est au chalet, il s’assoit sur le balcon, face au soleil, les yeux fermés et il ne bouge pas pendant près de 30 minutes. On rit beaucoup de lui à ce propos !

5. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

J’avais fait cuire un jambon dans le sirop et je l’ai laissé refroidir dans le chaudron sur le comptoir, puis à mon retour, je l’ai cherché. Personne ne l’avait vu... Le jambon a été porté disparu ! Aucune trace... sauf que Brutus a été malade pendant deux jours. Il l’a tout mangé, sans même déplacer le chaudron. À part cet épisode, il n’a jamais rien fait.

6. Quelle est son activité préférée ?

La marche ! Il aime ça. Il est beau à voir quand il marche ! Il sait à quelle heure on va marcher et se place devant la porte et attend. On marche environ 7 km par jour, en deux fois. Ça tient en forme, un chien ! Il m’oblige aussi à aller marcher et ça me rééquilibre.

7. Quel est son endroit ­préféré ?

Le divan, c’est clair ! Il peut passer des soirées entières sur le divan, pourvu qu’on soit là. On s’assoit sur le divan et il vient se coucher, les deux pattes sur nous, avec la tête sur nos cuisses.

8. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Ma fille Angela pense que c’est le fait qu’on ne pensait pas aimer notre chien autant ! C’est presque un vice caché... Celui de tomber en amour autant avec ce chien-là ! Il a toutes les qualités ! On est tombé en amour, toute la famille, avec lui.

9. Quel est son endroit préféré dans la maison ?

Dans mon bureau, il est couché sur mes pieds. Il est tellement calme ! Il m’apaise et me permet de travailler plus calmement.

À propos de Marie-Claude Barrette

► Elle est coanimatrice à l’émission Deux filles le matin sur les ondes de TVA.

► Elle participe à l’émission Où es-tu ?, une série documentaire en ondes depuis janvier dernier sur Moi et Cie.