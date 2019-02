Copper Branch s’installe dans Saint-Roch

La chaîne de restaurants végétaliens Copper Branch ouvrira deux nouvelles succursales à Québec au cours des prochaines semaines, la première dans le quartier Saint-Roch et la seconde dans Lebourgneuf.

Fondée à Montréal, la chaîne québécoise possède déjà un comptoir alimentaire à Laurier Québec, mais les prochaines ouvertures auront pignon sur rue et disposeront d’une salle à manger pour le confort de leurs clients.

Copper Branch débarquera dans Saint-Roch en avril prochain. L’établissement sera situé dans la tour Fresk, tout juste à côté de la bibliothèque Gabrielle-Roy.

Photo courtoisie

Au mois de mai, un autre restaurant ouvrira ses portes dans l’ancien local Nourcy, sur le boulevard des Galeries. Le modèle de développement de la chaîne repose sur la vente de franchises.

Expansion internationale

Jusqu’à présent, la bannière compte 46 restaurants, dont 26 au Québec. Copper Branch connaît une expansion à l’échelle internationale puisque son réseau de franchises s’étend en France et aux États-Unis.

La chaîne québécoise est présente dans trois villes françaises et dans deux villes américaines, soit à Fort Lauderdale, en Floride, et à New York, dans le quartier Greenwich Village.

Au Québec, la chaîne, fondée par l’homme d’affaires Rio Infantino, comptera prochainement un franchisé du côté de Rimouski puisqu’une ouverture est prévue au cours des prochaines semaines.

Le premier Copper Branch a ouvert ses portes rue Bishop à Montréal en 2014. M. Infantino a eu l’idée de créer cette chaîne après avoir adopté un nouveau mode de vie lui permettant de perdre un surplus de poids. Insatisfait de l’offre en restauration santé, il a fondé sa propre entreprise.

200 restos d’ici la fin de 2020

« Nous avons aussi des restaurants en Ontario et en Alberta. Actuellement, on fait une expansion à l’international. En France, où nous avons ouvert dans trois villes, les résultats sont très positifs. Il y a beaucoup d’autres endroits à venir dont je ne peux pas parler parce que ce n’est pas finalisé », a affirmé Richard Hébert, directeur général de la corporation.

À la fin de 2020, l’objectif de la chaîne est d’avoir 200 restaurants à travers le monde.