Équipe Québec ramène l’or aux Jeux du Canada

Moins de 24 heures après avoir guidé la formation québécoise de hockey masculin à une première médaille d’or depuis 1987 aux Jeux du Canada à la suite d’une spectaculaire victoire de 4-3 en finale contre l’Ontario, l’entraîneur-chef Martin Laperrière était toujours sur un nuage.

Invaincu en six rencontres, le Québec a été propulsé sur la plus haute marche du podium de ce tournoi regroupant les meilleurs joueurs de 15 ans à travers le pays grâce à un but de Zachary L’Heureux (Grenadiers de Châteauguay) à 10 :39 de la période de prolongation, vendredi soir, à Red Deer.

«On est encore sur un high, a lancé Laperrière alors qu’il se trouvait dans l’autocar en direction de l’aéroport pour ramener tout ce beau monde à la maison. Les joueurs sont heureux et vidés. L’aventure et le parcours ont été extraordinaires. Le calibre était exceptionnel et c’est une médaille dure à gagner.

«On a commencé fort, puis on n’était pas là pantoute en deuxième et on a montré du caractère en troisième. Notre gardien [William Blackburn, Élites de Jonquière] nous a sauvés en prolongation durant la pénalité et le but en or, ce sont plein de souvenirs qui se sont accumulés.»

Blackburn a fini le match décisif avec 38 arrêts. Quant à l’auteur du but historique, il a terminé la compétition au sommet des buteurs avec 10 réussites ainsi qu’au premier rang des pointeurs de son équipe avec 13 points, à égalité avec Joshua Roy, des Chevaliers de Lévis. Ces joueurs sont admissibles à la prochaine séance de sélection de la LHJMQ en juin.

En plus de mettre fin à une disette de 32 ans, les représentants de la province ont fait oublier la quatrième place d’il y a quatre ans à Prince George. Le dernier podium du programme remontait à sa médaille d’argent en 2011, à Halifax.

Merci aux Dieux

Quelques minutes avant de jouer les héros, L’Heureux avait été chassé pour obstruction. Le pilote québécois a cru qu’il allait revivre le scénario malheureux de 2017 alors que le Blizzard du Séminaire Saint-François qu’il dirigeait s’était incliné en prolongation en finale d’un autre championnat national, midget celui-là.

«Ce serait te mentir de dire que je n’y ai pas pensé! Je me suis dit que ça n’a pas de sens que ça puisse arriver encore [...] Une fois la punition terminée, j’étais confiant qu’on pouvait y aller et il fallait que ça vire de notre côté. Les Dieux du hockey nous ont donné un petit coup de main, mais c’était mérité pour nos joueurs», a-t-il reconnu.

Celui qui œuvre comme entraîneur associé chez les Remparts de Québec n’a pas manqué de souligner l’apport des L’Heureux, Roy, Olivier Nadeau (Chevaliers) et de son capitaine Justin Robidas (Cantonniers de Magog), de même que de l’ensemble de sa défensive.

Adjoints en relève

Terrassé par un violent virus pendant la semaine, Laperrière a dû être placé en quarantaine pour éviter de contaminer le reste du groupe et a été forcé de rater les matchs de quart de finale et de demi-finale.

«J’avais peur d’avoir infecté les joueurs et le personnel. Frédéric [Lavoie, adjoint] et Maxime [Desruisseaux, adjoint] ont fait un travail extraordinaire», a souligné l’homme de hockey. L’attention se tournera maintenant vers le volet féminin du tournoi où les Québécoises entameront la défense de leur titre dimanche soir contre le Nouveau-Brunswick.