Fiasco sur la patinoire

Les Chevaliers de Lévis ont réédité le livre des records de la Ligue de hockey midget AAA cette saison. Le plus de victoires (41), le plus de victoires consécutives en début de saison (34), le moins de défaites (1) et le moins de buts accordés (71).

En 1993-1994, les Élites de Jonquière réécrivaient aussi l’histoire à leur manière. À leur septième année d’existence, ils connaissaient la pire campagne du circuit avec une seule victoire et 43 défaites en 44 rencontres, en plus d’une affreuse série de 28 revers. Trois records qui s’ajoutent à celui du moins de points (8), qu’ils partagent avec le Collège Antoine-Girouard de 1997-1998. Retour sur cette saison misérable avec deux des principaux acteurs de l’équipe qui ont accepté de se confier au Journal.

Samuel St-Laurent

Ex-entraîneur, Élites de Jonquière Le 24 octobre 1993, à leur 16e match de la saison contre Montréal-Bourassa, la troupe alors dirigée par Samuel St-Laurent, un ancien gardien des Red Wings de Detroit, vivait l’euphorie en signant un gain de 5-4. Ce sera l’unique fois du calendrier qu’ils ressentiront un pareil sentiment. Ils compléteront la saison avec une fiche de 1-37-6 (défaites en tirs de barrage).

« Les joueurs, ça leur a donné un boost de gagner. Moi, j’étais content de voir ça, mais j’étais conscient que ce ne serait pas plus facile dans le futur cette année-là. Souvent, on arrivait à être en tête et on était compétitifs, mais il y avait une perte de confiance dans les dernières minutes de la troisième. Ça venait peut-être du fait de ne pas gagner, tu deviens plus nerveux », se souvient l’ancien instructeur-chef.

Stratégie critiquée

À ce moment, les Élites, qui évoluaient au Palais des sports, étaient la porte d’entrée du hockey d’élite pour l’ensemble des hockeyeurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et même de la Gaspésie.

L’entraîneur St-Laurent avait misé sur plusieurs recrues, puisque 13 joueurs sur 15 formaient les rangs du club, dont le gardien Mathieu Garon, seul membre à avoir gradué dans la LNH. Le hockey AA n’existait pas et la vision de St-Laurent était loin de faire l’unanimité.

« J’ai fait ce que je pensais qui était bien [...] On avait plus de talent chez nos 15 ans que nos 16 ans. On les avait bien informés que ce ne serait peut-être pas facile. Tu joues à 15 ans pour pouvoir dominer à 16 ans. C’était une formation bâtie pour le futur et ça aidait au point de vue moral. Mais quand tu perds, tu perds, et ce n’est pas toujours facile.

« Ça faisait deux, trois ans [fiche négative lors des quatre années précédentes, NDLR] que c’était difficile au niveau de la fiche des Élites et ils n’arrivaient pas à prendre le dessus. Je sortais du professionnel, et tu sais que pour bâtir, tu commences avec les jeunes. C’était naturel que ce soit difficile. L’idée était de les développer et de leur donner une chance. Les joueurs qui sortaient du BB ne savaient pas c’était quoi avoir de la vraie compétition », explique l’homme de 60 ans qui mettait beaucoup l’accent sur la réussite scolaire de ses joueurs.

St-Laurent estime qu’il a toujours été soutenu par les dirigeants des Élites, même si les défaites s’accumulaient à un rythme effréné.

« Dans le temps, mon patron, c’était Russell Huard [...] Ils m’ont bien épaulé et ma vision, c’était ça. La grogne, c’est la grogne. Quand tu perds, c’est bien beau dire que tout le monde comprend en début de saison, mais dans le milieu de la patente, c’est plus difficile à avaler », reconnaît-il en plongeant dans ses souvenirs.

Dans l’édition du Journal de Québec du 14 décembre 1993, le vice-président du hockey de la Ligue midget AAA, Georges Marien, pointait d’ailleurs du doigt la direction des Élites.

« Les décideurs de la concession midget AAA ont leurs responsabilités à prendre. Il y a eu trop de va-et-vient au niveau de leur bureau et de leurs entraîneurs au fil des dernières années. Il faut que le dialogue soit constant et positif entre les Élites et les dirigeants de leurs quatre régions affiliées. »

Congédiement

Malgré son plan expliqué en long et en large, St-Laurent avait payé le prix de cette longue agonie en étant remercié avant la saison suivante. Alors à l’emploi à temps partiel des Rangers de New York comme entraîneur des gardiens, il obtiendra un poste permanent jusqu’à l’issue de la campagne 2003-2004, ce qui lui permettra de travailler notamment en compagnie de Mike Richter, Dan Cloutier et Henrik Lundqvist, avant que ce dernier ne fasse ses débuts dans la grosse pomme.

Preuve que Samuel St-Laurent avait vu juste en sacrifiant la saison 1993-1994, les Élites ont décroché 25 victoires l’année suivante, finissant avec une récolte de 53 points (fiche de 25-16-3). Visiblement, de meilleurs jours s’annonçaient.

UNE SAISON CATASTROPHIQUE

Fiche de 1-37-6 *

Le moins de victoires en une saison | 1