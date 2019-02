«GSP»: Le dernier des Maurice Richard?

L’aura autour de ce guerrier est fabuleuse. « GSP » a développé le sens du combat sous toutes ses formes. Dana White n’a pas cédé à ses demandes d’affronter l’invaincu Russe Khabib Nurmagomedov, Georges a donc contrôlé ce qu’il peut contrôler, la retraite.

Quand même indécent que celui qui a contribué à rendre milliardaires les frères Fertitta ne reçoive pas plus de considérations. Insolent que Dana White n’ait pas pris le premier avion pour venir témoigner ses respects à GSP. Mais White a-t-il seulement déjà aimé Georges ? St-Pierre ne dépassait jamais les bornes publiquement, n’insultait jamais ses adversaires lors des conférences de presse et des pesées. Il n’était pas un artiste du KO. Il était juste le meilleur, c’est tout.

Or, voilà, être le meilleur ne suffit pas au royaume des bums. Il faut lancer une barrière de protection contre un autobus pour façonner la légende. Georges a préféré mener le combat proprement. Dans la cage comme en dehors. Ses batailles pour un partage plus équitable des recettes et un meilleur contrôle en matière de dopage auront contribué à amoindrir les douleurs des combattants, diminués par des guerres au péril de leur vie.

Message émouvant

L’entendre annoncer la fin de ce chapitre, souriant, serein fut émouvant. Lorsqu’il a déclaré détester se battre et avoir tout aimé de sa carrière sauf les jours de combat, j’ai davantage compris la hauteur du petit garçon de Saint-Isidore, victime d’intimidation au primaire.

Un jeune homme qui court dehors l’hiver avec des sacs de plastique dans les bottes en hurlant « c’est la guerre » devrait tenir en respect n’importe qui.

« GSP » a grandi pauvre et fier. S’il fait attention, il vivra longtemps et riche. Puisse les démons laisser reposer ce guerrier en paix. Après tout, il s’agit possiblement du dernier de nos Maurice Richard.

Un p’tit deux sur...

Si mon téléphone sonne...

Le retour de « GSP » dans l’octogone. Je suis au courant de ce qui est écrit ailleurs dans cette page, mais St-Pierre a lui-même affirmé que si son portable sonne et que l’envie lui prend... J’ai le sentiment qu’on reverra Georges dans l’octogone au moins une fois. Ne serait-ce que pour entacher la fiche immaculée de Kahbib !

Coup de cœur

Il a lavé plus blanc que blanc !

Photo AFP

Alex Harvey. Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges mettra un terme à sa carrière après les Mondiaux présentés chez lui à Québec en mars. Athlète le plus décoré de l’histoire canadienne dans sa discipline, Harvey sera demeuré propre durant toute sa carrière, en soit un haut fait d’armes.

Coup de gueule

Ramasser une palette !

Photo Martin Chevalier

Jonathan Drouin recevait les éloges dans cette page il y a une semaine. Sept jours et quelques palettes plus tard, c’est l’inverse. Jo n’obtiendra jamais le respect s’il ne s’occupe pas des lames de bâtons libres en territoire défensif. C’est élémentaire et tellement efficace pour l’esprit de corps d’une équipe.

Le chiffre

300 M$

Offre minimale faite plusieurs fois à Bryce Harper depuis quelque temps. Je rêve au retour des Expos, je veux prendre la route d’un parc en plein air au centre-ville, mais dites-moi : comment on va faire pour demeurer dans la course jusqu’après les vacances de la construction ?

3 choses que j’ai apprises

1. Redonner à la jeunesse

Photo courtoisie

Donald Beauchamp sera consultant au bureau du commissaire de la LHJMQ. Je ne sais pas si c’était dans le plan de carrière de Donald ou si l’ex-v.-p. du Canadien s’est résolu à accepter le mandat. Chose certaine, il devient un superbe actif pour Gilles Courteau.

2. Mettons qu’il y a une prolongation...

Photo Martin Chevalier

Le CH affronte les Leafs ce soir à Toronto. Mettons que la prolongation s’avère nécessaire, pouvons-nous miser sur Claude Julien pour mettre ses meilleurs sur la glace ? Autrement dit, ne pas faire jouer Lehkonen et Armia ?

3. Rendez-vous raté !

Photo Martin Chevalier

Les Olympiques de Gatineau ont immortalisé Claude Giroux. Le repêchage est une science inexacte, mais le CH a raté le bateau en 2006. Giroux a été choisi au 22e rang par les Flyers, deux rangs après David Fisher réclamé par le Canadien. Paraît que Fisher est pas pire pantoute en Autriche...