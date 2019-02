Karine Gonthier-Hyndman était prête

Karine Gonthier-Hyndman a vite manifesté son intérêt pour la série Les Invisibles. Elle était familière avec la version française et elle souhaitait faire partie de l’adaptation québécoise.

La comédienne avait entendu parler du projet d’adaptation de la série française intitulée Dix pour cent.

« C’était quelque chose qui était dans l’air. J’étais aux aguets et j’en avais parlé à mon agente », a-t-elle relaté lors d’un entretien téléphonique.

Karine Gonthier-Hyndman trouvait extraordinaire cette série qui se déroule dans le monde des agents d’artistes. Elle était aussi très intéressée par le personnage d’Andréa Martel, devenu Alexandra Martel dans la version québécoise. Son intérêt lui a permis de passer une audition et elle a obtenu le rôle.

Le défi de la comédienne était de s’approprier et de rendre unique un personnage qui existait déjà et que les téléspectateurs ont pu découvrir dans la version française Appelez mon agent, diffusée au Québec.

« Il fallait évacuer le personnage d’Andréa Martel que j’avais dans ma tête, tout en essayant de conserver l’essence de la version originale française », a-t-elle expliqué.

Karine Gonthier-Hyndman indique que son interprétation est assez près de celle de la comédienne française Camille Cottin. Son personnage d’Alexandra Martel est peut-être, a-t-elle dit, celui qui est le plus collé aux personnages de la version française.

« Je ne l’ai pas imité, mais il y a dans les textes quelque chose qui se ressemble. On semble avoir aussi le même genre de casting et d’énergie. Mon personnage semble un peu plus tranchant, cassant et plus réactif », a-t-elle indiqué.

Une année chargée

Avec des rôles dans Les Simone, Like-moi, O’ et Les Invisibles, Karine Gonthier-Hyndman a eu une année 2018 particulièrement chargée.

Le printemps dernier, elle était sur les plateaux de tournage de la dernière saison des Simone, O’ et des Invisibles. Et cela s’est poursuivi, à l’automne, avec Like-moi et le tournage des autres épisodes des Invisibles et de O’.

« J’ai aimé que ça se déroule de cette façon. Ça permet de plonger complètement dans le travail. Le corps s’habitue et tout devient un peu plus facile. On s’habitue à se lever à 5 h du matin, on s’habitue à avoir une discipline et à mettre une routine en place. Ça facilite le travail à long terme », a-t-elle confié.

La comédienne vient de vivre ses derniers moments dans le téléroman O’. Son personnage de la machiavélique vice-présidente marketing Mélanie Chambord, qui a dévoilé des secrets à une entreprise concurrente, a été démasqué.

Jouer les failles

Karine Gonthier-Hyndman admet avoir beaucoup de plaisir à jouer des personnages qui ont des failles.

« C’est là que ça devient complexe et qu’on a des choses à jouer. Le personnage de Mélanie Chambord n’est pas juste une chose. Elle est tout et son contraire. Elle est manipulatrice et gentille. Elle est souriante, mais elle a des plans machiavéliques. Tout le plaisir est là. C’est de prendre mes plus gros traits de caractère, de les salir, de les rendre un peu plus dark et de les pousser au maximum », a-t-elle précisé.

La comédienne ne ressemble pas, dans la vie de tous les jours, aux personnages de Mélanie Chambord, Alexandra Martel (Les Invisibles), Élizabeth Lapierre (Les Simone) et ceux qu’elle incarne dans Like-moi. Pas du tout.

« Ce sont des personnages qui ont tous quelque chose de moi, parce qu’on joue à partir de ce que nous sommes. Ils sont tous remplis de moi, mais c’est magnifié à 150 %. On extrapole nos traits de caractère. Je peux être contrôlante, comme Élizabeth dans Les Simone et comme Alexandra dans Les Invisibles, mais pas de manière dramatique. C’est dosé. J’ai du caractère dans la vie, mais je suis aussi une fille très douce et très gentille », a-t-elle laissé tomber en riant.

►Les Invisibles sont diffusés les lundis à 21 h et O’ les mardis à 20 h à TVA. La quatrième saison de Like-moi est présentée en exclusivité sur Club illico.