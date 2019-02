La Banque Royale est aux trousses d’un cadre

Ce cadre, Edmondo Marandola, a été suspendu mardi après que notre Bureau d’enquête eut informé la Caisse de dépôt et placement du Québec qu’il était promoteur en plus d’être économiste chez Otéra Capital.

Otéra n’a pas répondu à nos questions non plus.

La Banque Royale avait accordé en 2004 deux prêts totalisant 1,2 M$ à deux compagnies d’Edmondo Marandola et de son partenaire, André Mailloux, Services techniques J.L. Laliberté inc. et Kaveda inc.