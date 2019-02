La sérénité à notre porte

Photo courtoisie

Cheminer de l’ombre vers la lumière, il s’agit souvent d’un travail de toute une vie. L’auteure, qui a vécu un parcours de vie des plus compliqué, est parvenue néanmoins à surmonter son désespoir pour ­finalement se diriger vers l’éveil spirituel. En plus de suivre son cheminement à travers ce récit, on y découvre sa perception de la signification de l’âme, de l’éveil et de sa mission sur Terre. Le processus de réincarnation y est aussi démystifié. Un livre des plus lumineux.