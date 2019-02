La Ville de Lévis se dissocie des conclusions

Lévis s’est dissociée du rapport du Comité sur l’accessibilité aérienne, et son représentant a quitté la table de travail.

Lévis brillait par son absence, hier, lors de la présentation du rapport du Comité de travail sur l’accessibilité aérienne (CTAA).

Le représentant de la Ville et directeur du développement, Philippe Meurant, « a décidé de se retirer du Comité parce qu’il n’était pas à l’aise avec les propos et les constats que nous avons faits », a indiqué le président du CTAA, André Roy. « On va respecter son choix. »

Virulent

Le maire de Lévis n’a pas été tendre envers le travail du Comité.

« Il y a eu beaucoup de virages en rond », a-t-il commenté, en marge d’une activité de l’Union des municipalités du Québec, admettant qu’il n’avait pas encore lu le rapport.

« Et là, c’est un exercice qui est en train de virer au vinaigre. [...] Quelle est la réelle valeur du rapport, maintenant ? »

Il a affirmé que les critiques sur la gouvernance sont arrivées « comme un cheveu sur la soupe » et que cela a « envenimé le débat et a créé un climat malsain ».

« La raison pour laquelle on se distance politiquement, dit-il, c’est que je veux m’assurer que l’Aéroport conserve sa parfaite et entière autonomie. Il faut éviter de profiter de la situation pour faire une mainmise sur l’Aéroport. »

Selon lui, les membres du comité tentent d’avoir le contrôle sur la nomination du futur PDG. Il compte d’ailleurs demander une rencontre avec le C.A. de l’Aéroport.

André Roy a précisé, lors de la conférence de presse, que le Comité avait demandé d’assister aux rencontres de sélection pour le choix du nouveau dirigeant « à titre d’observateur ».

« Game politique »

M. Roy a soutenu ne pas vouloir embarquer dans « une petite game politique » en réagissant aux propos du maire Gilles Lehouillier, qui estime que le Comité outrepasse son mandat.

« Si M. Lehouillier, étant donné ses relations avec l’Aéroport, peut jouer une game, je ne sais pas, explique M. Roy. Ça lui appartient. Le conseil d’administration a une responsabilité très importante. »

Le président du C.A. de l’Aéroport est nommé par la Ville de Lévis. Il s’agit d’André Fortin, de la société immobilière Imafa.

—Avec Jean-Luc Lavallée