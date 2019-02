Les mots dits du samedi

Sans remords

La dictée corrigée de samedi dernier : Christophe et Iam se sont réprimandés sans retenue. Heureusement, cette chicane fut sans conséquence (s). Ils se sont quittés sans remords avec la promesse de s’écrire un mot, sans faute. La préposition sans marque l’absence. Pourtant, on écrira « un manteau sans boutons » le pluriel étant ici motivé par la quasi-certitude qu’un manteau doit porter plus d’un bouton. Mais le s sera absent dans l’expression sans retenue signifiant sans modération (Christophe et Iam se sont réprimandés sans retenue). Quant au mot faute précédé de sans, il s’écrit avec un s ou sans, selon le sens. Signifiant à coup sûr, sans faute s’écrit sans s (... la promesse de s’écrire un mot, sans faute). Mais il faut écrire sans fautes quand l’on veut dire sans erreurs. Ex. : Luce écrit sans fautes. Et pourquoi un s à remords dans la locution sans remords ? Avant tout, parce que remords s’écrit toujours avec un s, au singulier comme au pluriel.

Me croyez-vous ?

Un lecteur, Louis L., s’étonne de l’emploi fréquent de la locution faire accroire. Cette expression dans son sens strict de tromper quelqu’un, de faire croire ce qu’on sait ne pas être vrai n’est pas incorrecte. Faire accroire et faire croire ne sont pas nécessairement synonymes. Faire accroire veut toujours dire duper, berner, tandis que faire croire quelque chose à quelqu’un signifie persuader cette personne d’une chose qui peut être vraie ou fausse. Évidemment, on n’écrira pas « faire à croire ».

N. B. : Le mot indicatif a inopinément pris la place du terme impératif dans cette phrase de la chronique (version papier) de samedi dernier intitulée Va cueillir des fraises : « ... les verbes qui se terminent par -ir, -oir et -re à l’infinitif (...) commandent pour la plupart un s à la deuxième personne du singulier du présent de l’indicatif ([ex. :] prends ton temps...). » Évidemment, il aurait fallu lire « du présent de l’impératif ».

La dictée de la semaine

Attention, le court texte qui suit contient six fautes.

La famille et les amis de Marie-Hélène se sont rassemblé chez-elle. Ton chez toi est vraiment accueillant lui ont confié Colette et son mari. Charmés, le couple a à son tour invité tout ce monde chez-eux. « C’est une façon de faire bien de chez nous », a remarqué le cousin Louis.

Corriger s’il y a lieu

Sur un même pied d’égalité

Quoiqu’il arrive, je resterai calme

Les lettres mêlées

Q Q U I I U N N N T A E

Définition : Qui importune. Quel est ce mot utilisé de façon familière ?

Réponses

La dictée : La famille et les amis de Marie-Hélène se sont rassemblés chez elle. Ton chez-toi est vraiment accueillant, lui ont confié Colette et son mari. Charmé, le couple a, à son tour, invité tout ce monde chez lui. « C’est une façon de faire bien de chez nous », a remarqué le cousin Louis. Corriger s’il y a lieu : Sur le même pied ou sur un pied d’égalité. Quoi qu’il arrive, je resterai calme. Les lettres mêlées : enquiquinant.