Les petits Nordiques à une victoire du titre au Tournoi pee-wee

Les petits Nordiques peuvent presque toucher au trophée de champions du AA-Élites. Après avoir défait les Lions de Zurich en matinée, les Fleurdelisés, version pee-wee, sont venus à bout du Phoenix de Sherbrooke en prolongation, samedi soir, pour atteindre la grande finale de leur classe.

C’est le capitaine Xavier Veilleux qui a propulsé les Bleus en grande finale avec une belle pièce de jeu individuel, en prolongation contre le Phœnix, pour donner une victoire de 2-1 aux siens.

«On est passés par toute la gamme des émotions. Jouer en prolongation, c’est toujours le fun, mais tu veux que ça aille de ton côté. Gagner en surtemps, c’est encore plus excitant. Maintenant, d’atteindre la finale, c’est un rêve pour nos joueurs tout comme pour nous», a mentionné l’entraîneur des Nordiques, Francis Lemieux.

Les petits Nordiques l'emportent et passent en demi-finale ce soir 18h contre le gagnant du match Remparts-Phoenix. Et bien sûr, la traditionnelle célébration! #peeweequebec pic.twitter.com/GB29swEDRq — Kevin Dubé (@KDubeJDQ) 23 février 2019

Un bon mot pour beauregard

Ce dernier a aussi salué le travail de son défenseur et capitaine, Veilleux, qui s’est levé au moment opportun.

«De réussir les gros jeux dans les moments importants, c’est une bonne preuve de caractère. Xavier est un bon exemple dans la chambre, il a une bonne attitude. Je suis très content pour lui», a-t-il mentionné, félicitant aussi au passage Louis-Jacob Beauregard, qui s’est sacrifié en fin de troisième pour bloquer un lancer, s’infligeant du même coup une blessure qui l’a forcé à rater le reste du match.

Les Nordiques se mesureront aux Pionniers de Lanaudière à 13 h 30 dimanche, eux qui sont passés avec succès au travers du tournoi de la seconde chance, au Pavillon de la Jeunesse. Les deux formations évoluent dans le même circuit cette année, mais ne se sont jamais affrontées.

«Je sais qu’ils ont une bonne équipe. De toute façon, rendu en finale, c’est sûr qu’on va affronter de bonnes équipes. Il faudra sortir notre meilleur match du tournoi», conclut le coach.

Les Remparts à court

Les Nordiques ont affronté le Phoenix samedi soir, puisque ces derniers avaient vaincu en matinée les petits Remparts de Québec au compte de 2-1 lors d’un match de quart de finale. Sherbrooke avait pris les devants 2-0 en deuxième, avant que les Diables rouges ne mettent le pied sur l’accélérateur, parvenant à réduire l’écart à un but en fin d’engagement.

La troupe de David Rodrigue a par la suite dominé le troisième tiers, mais n’a pas été en mesure de trouver la faille du gardien Louka Cloutier, qui s’est dressé tel un mur devant les attaques répétées des Remparts.

«Je leur ai dit d’être fiers de ce qu’ils ont accompli, a mentionné Rodrigue après le match. Ils se sont rendus jusqu’à la dernière fin de semaine du tournoi. On a vécu une belle journée avec les Remparts en partant, puis on a pu occuper leur chambre en plus de jouer plusieurs matchs au Centre Vidéotron. Ce sont des choses dont ils vont se souvenir toute leur vie. Les joueurs ont vécu de l’adversité comme jamais. Ils doivent maintenant mettre ça dans leur bagage d’expérience.»

En bref

Les Lynx de Haute-Beauce ont démontré beaucoup de résilience en comblant un déficit de 0-2 samedi face à Équipe Roumanie, grâce à deux buts de Pier-Luc Lachance en troisième période. Les jeunes Beaucerons n’ont toutefois pu finir le travail et se sont inclinés en tirs de barrage. Équipe Roumanie se frottera maintenant aux Seigneurs de Québec Nord-Est en finale de la classe International B, qui ont vaincu les Estacades de Mauricie-Est 3-0. Charles Goupil a récolté deux buts et une passe dans la victoire.

Dans la classe AA, les Commandeurs de Pointe-Lévy sont parvenus à passer au travers du tournoi de la seconde chance, au Pavillon de la Jeunesse, en gagnant 4-3 sur la version AA des Seigneurs de Québec Nord-Est. Justin Raymond a inscrit le but victorieux en toute fin de troisième période.

Lecavalier impressionné par le Lightning de 2018-2019

S’il croit qu’il est difficile de faire des comparaisons entre l’alignement du Lightning de Tampa Bay de 2003-2004, avec qui il a remporté la Coupe Stanley, et celui de cette année, Vincent Lecavalier assure une chose : l’édition actuelle est plus talentueuse.

Et pourtant, en 2004, le Lightning comptait sur Lecavalier, Martin St-Louis, Brad Richard, Cory Stillman et Dan Boyle.

«Les équipes d’aujourd’hui sont bâties différemment, mais il y a plus de talent en ce moment. Ils ont quatre bonnes lignes, alors qu’en 2004 les équipes étaient bâties avec deux premières lignes, une troisième plus défensive qui se chargeait de neutraliser le meilleur trio adverse, ainsi qu’une quatrième. Cette année, ils comptent sur des joueurs de talent en Nikita Kucherov, Steven Stamkos, Brayden Point ou Victor Hedman. Je pense que c’est dur à battre comme équipe», a mentionné Lecavalier, qui était de passage au Tournoi pee-wee, samedi après-midi, pour une séance d’autographes.

Depuis sa retraite en 2016, Lecavalier est retourné vivre dans la région de Tampa avec sa famille. Il suit donc avec intérêt les activités de l’organisation avec laquelle il a connu le plus de succès dans la LNH.

Souvenirs de 1994

«Même quand ils jouent moins bien, ils gagnent pareil. Ils trouvent toujours le moyen de marquer des buts. Ils comptent sur un des meilleurs gardiens, leur groupe de défenseurs est le meilleur dans la ligue, tout comme leurs attaquants. C’est le fun à voir.»

Lecavalier était donc de retour au Tournoi pee-wee, samedi, après y avoir participé avec la formation de North Shore en 1994. Son périple à Québec n’avait toutefois duré qu’un seul match puisqu’ils s’étaient inclinés d’entrée de jeu, et à cette époque, le tournoi n’était pas disputé sous la forme « double élimination ».

S’il se souvient de la foule et de l’expérience en général, Lecavalier a des souvenirs bien précis de celui qui avait fait la pluie et le beau temps lors de cette édition, Rico Fata.

«Je l’ai vu pour la première fois ici. Ça faisait un an qu’on entendait parler de lui. Il avait le cou gros de même! Lui, il avait grandi et il était gros et fort contrairement aux autres joueurs pee-wee», s’est remémoré l’ancien no 4.

Ce dernier pourrait d’ailleurs être de retour au Tournoi pee-wee dans quelques années, mais cette fois, en tant qu’entraîneur! Son fils, Gabriel, est actuellement âgé de 7 ans et évolue dans le hockey mineur de Tampa.

Les matchs de samedi

AA

Saints de St. Albert 3

Shamrocks de North Shore 2

AA-Élites

Nordiques de Québec 3

Lions de Zurich 0

AA-Élites

Phœnix de Sherbrooke 2

Remparts de Québec 1

AAA

Ravens de Semiahmoo 3

Islanders de Middlesex 4

Inter B

Lynx de Haute-Beauce 2

Équipe Roumanie 3

Scolaire

Diabolos de l’école Lucille-Teasdale 4

Commandeurs du Collège de Lévis 1

AA

Golden Knights Jr. de Vegas 2

Saints de St. Albert 3

AA-Élites

Nordiques de Québec 2

Phœnix de Sherbrooke 1

AAA

Knights de République tchèque 4

Islanders de Middlesex 1

Les matchs de dimanche

Inter B

9 h Équipe Roumanie c. Seigneurs de Québec Nord-Est

Scolaire

10 h 30 Diabolos de l’école Lucille-Teasdale c. L’Intrépide de la polyvalente Nicolas-Gatineau

AA

12 h Saints de St. Albert c. Commandeurs de Pointe-Lévy

AA-Élites

13 h 30 Nordiques de Québec c. Pionniers de Lanaudière

AAA

15 h Knights de République Tchèque c. Kings de Los Angeles