Les Rangers l’emportent devant Marc Bergevin

Le directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin a vu les Rangers battre les Devils du New Jersey 5 à 2, samedi après-midi, à New York.

Selon le réseau TVA Sports, le grand manitou du CH était donc présent au Madison Square Garden afin d’observer les deux formations qui ne participeront vraisemblablement pas aux séries éliminatoires.

Bergevin n’a pu voir jouer les attaquants des Rangers Mats Zuccarello, Kevin Hayes de même que le défenseur Adam McQuaid, car ceux-ci ont été laissés de côté par mesure préventive en vue de la date limite des transactions, ce lundi 25 février.

Le DG du Canadien a cependant pu admirer les prouesses de Chris Kreider, qui a inscrit un but et fourni une mention d’aide sur un filet de Ryan Strome. Les autres réussites des vainqueurs ont été l’œuvre de Jimmy Vesey, Brady Skjei et Strome, avec son deuxième du match, dans un filet désert. Mika Zibanejab a également soutiré son épingle du jeu avec deux mentions d’aide.

Devant la cage des Rangers, Alexandar Georgiev a cédé sur des tirs de Kenny Agostino et d’Andy Green lors du dernier tiers. Dans le cas de l’ancien attaquant du Tricolore, il s’agissait de son premier filet avec sa nouvelle formation, lui qui a été réclamé au ballotage le 11 février.