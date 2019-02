Parc national du Mont-Mégantic: l’heure magique au sommet

Alors que le soleil décline rapidement vers l’horizon doré, le vent cesse enfin de souffler ses aiguilles mordantes et me donne un répit. J’arrive presque à me réchauffer les mains. À 1105 m d’altitude, j’attends avec impatience l’heure magique sur le sommet enneigé du mont Mégantic. Cette montagne des Appalaches offre une vue imprenable sur cette partie des Cantons-de-l’Est. De ce promontoire, le paysage est spectaculaire avec ces arbres recouverts de neige et ce ciel immaculé. Au Québec, il y a quelques vallées des « fantômes », la plus connue étant celle du parc national des Monts-Valin. Néan­moins, il y a d’autres endroits où l’on peut observer ces arbres dans un état de momification. À quelques secondes du coucher du soleil, les conditions se réunissent. Mais une ombre se dresse sur mon exaltation... Le froid a considérablement affecté la dernière batterie de mon appareil photo. Elle clignote pour m’avertir d’une panne imminente. Je retiens mon souffle et le soleil poursuit sa descente. Soudainement, tout est parfait. Elle aura tenu le coup !