Patrick Huot aspire au poste de directeur général du Parti libéral du Québec

L’ex-député de Vanier–Les Rivières, Patrick Huot, procédera lundi au dépôt de sa candidature au poste de directeur général du Parti libéral du Québec.

C’est ce que l’ex-député a confirmé à notre Bureau parlementaire, lors d’un entretien téléphonique.

«J’ai fait quelques rencontres dans ce sens-là et on m’a fortement conseillé de soumettre ma candidature», a dit M. Huot.

«C’est un gros défi qui peut être ultra intéressant à relever. Il y a une course à la chefferie à préparer», a-t-il souligné.

L’ancien élu de la région de Québec croit d’ailleurs que la reconstruction du PLQ passera notamment par l’organisation de cette course à la chefferie.

Son intérêt ne date pas d’hier. Croisé à l’Assemblée nationale alors qu’il venait remettre son téléphone cellulaire et son ordinateur portable après sa défaite électorale, M. Huot avait dès lors indiqué qu’il envisageait de briguer la direction générale.

Plusieurs rumeurs

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, Olivier Parent, un ex-chef de cabinet de Pierre Moreau, convoite lui aussi le poste que le directeur général actuel, Sylvain Langis, s’apprête à quitter.

Les noms de plusieurs autres ex-députés ont circulé au cours des dernières semaines.

C’est notamment le cas de l’ex-député de Huntingdon et ex-ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette.

Joint par notre Bureau parlementaire, M. Billette s’est empressé de faire taire la rumeur. «Aucun intérêt», a-t-il laissé tomber, en confirmant toutefois avoir été approché par «beaucoup de monde» afin qu’il soumette sa candidature.

«Profiter de la vie»

Bien que l’ex-député libéral de Huntington demeure impliqué dans son comté ainsi qu’au sein de son association libérale de circonscription, il préfère pour l’instant «profiter de la vie» en se consacrant à sa famille et à ses enfants.

Celui qui se trouvait en vacances au Mexique lors de l’appel du Journal se préparait d’ailleurs à disputer un autre triathlon Ironman.

Pour ce qui est de l’ex-ministre de la Famille et ancien député libéral de Sherbrooke, Luc Fortin, depuis que son nom a circulé, il s’est joint à la firme de sondage Mainstreet.

Quant à l’ex-ministre déléguée aux Transports et ex-députée libérale de Chauveau, Véronyque Tremblay, il semble qu’elle aurait été la première surprise d’apprendre que son nom figurait sur la liste des personnes intéressées à la direction générale de la permanence du Parti libéral.