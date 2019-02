Rémi Garde a eu des frissons

ST. PETERSBURG | Pour que l’Impact puisse s’en sortir avec un budget qui a ses limites, il faut que les jeunes contribuent, et c’est exactement ce qu’ils ont fait samedi soir.

Mathieu Choinière a joué une vingtaine de minutes et en a profité pour amasser une passe sur un jeu spectaculaire, en plus de marquer un but magnifique sur une superbe volée.

« J’ai eu des frissons, parce que, quand on aime le foot, c’est un but magnifique, plein d’envie », a souligné Rémi Garde.

« J’avais trop d’émotions, j’étais vraiment fier sur le coup », a raconté Choinière, pour qui c’était un premier but chez les professionnels.

Le jeune joueur de 20 ans a préparé de superbe façon le but de Maximiliano Urruti, en servant une feinte qui a brisé les chevilles de Joseph Mora.

« Il faut parler du travail de l’équipe, il y a un changement de côté et une prise de vitesse de Daniel (Lovitz) qui attire un joueur et je peux me décaler, ce qui me donne beaucoup de temps pour prendre ma décision », a soutenu Choinière.

Outre Choinière, Shamit Shome a fait du bon boulot en relève de Saphir Taïder, sorti en raison d’une blessure, alors que Clément Bayiha a lui aussi eu un bon match, prenant le départ à la place de Harry Novillo.

On s’est beaucoup questionné sur la profondeur de l’effectif, mais les jeunes ont fourni un bel échantillon dans cette dernière semaine du camp.

« Les résultats d’aujourd’hui, avec les deux ou trois jeunes que vous avez vus, c’est aussi les résultats du camp de 2018, c’est une année de travail. Ils ont bien travaillé et ils sont à l’écoute », a expliqué Garde.

« Ça fait toujours du bien de pouvoir compter sur le banc quand, peu importe ce qui arrive, tu as des joueurs qui peuvent faire la différence », a ajouté Samuel Piette.